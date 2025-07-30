Шмыгаль: Мобилизация в 90% случаев — сознательное решение украинцев

В 90% случаев мобилизация в Украине происходят в штатном режиме — мужчины после получения повесток добровольно приходят в ТЦК, проходят оформление и отправляются на обучение.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сказал в интервью ВВС.

Состояние мобилизации в Украине

— По состоянию на сегодня мобилизация продолжается по плану. Это правда. Также очень важно понимать, что мобилизация на 90% происходит абсолютно нормально — люди, получая повестки, приходят служить. Их не хватают, их не тянут. Они, получив документ, приходят в ТЦК, оформляются и едут в учебные центры. И я благодарен тем нашим защитникам и защитницам, которые реагируют сознательно на получение документа по мобилизации, — отметил министр.

Однако, по его словам, общество больше обращает внимание на небольшой процент скандальных случаев, освещаемых в прессе.

Сейчас смотрят

— И это играет против нас. Против Украины, против украинского общества, против нашей независимости и национальной безопасности, что мобилизация — это эти 5-10% скандала. А на самом деле мобилизация на 90% — это сознательное решение украинцев, — подчеркнул он.

Министр рассказал, что в армии служат разные люди — “есть и бизнесмены, и люди из сел”.

— Армия — это отражение украинского общества. Я не имею пока результатов каких-то исследований, я это говорю интуитивно. Но я просто не хочу, чтобы мы жили в российской пропаганде и мифах, — сказал глава Минобороны.

О работе ТЦК

Министр прокомментировал работу ТЦК. По его словам, в соцсетях раскручиваются наиболее скандальные случаи. Однако объемы мобилизации гораздо больше, чем процент таких случаев.

— Конечно, всегда есть человеческий фактор. Каждый такой случай разбирается военным руководством. Но без мобилизации, без работы ТЦК мы бы эту войну уже давно проиграли. Этому тоже надо отдать должное, — отметил Шмыгаль.

Он добавил, что в ТЦК сегодня работают преимущественно люди, которые прошли поле боя. Они хорошо понимают, что на фронте стоят их собратья, которым нужна ротация, отдых или лечение.

Важно осознавать: работа ТЦК — не о вреде кому-то, а о том, чтобы удержать линию фронта, сохранить страну и нацию.

— Тема ТЦК настолько стала токсичной, не в последнюю очередь благодаря врагу. Он над этим много работает. Вы сейчас видите, что он атакует ТЦК, ищет наиболее социально уязвимые точки. Но токсичность этой темы не означает, что у нас сегодня есть альтернатива. Конечно, надо определенные моменты совершенствовать. Конечно, будем с ТЦК работать, — подчеркнул Шмыгаль.

Он добавил, что вскоре работники ТЦК будут носить доб-камеры, подобные тем, что есть у полицейских.

Зарплата военных

По словам Шмыгаля, все, что Украина собирает налогами — это около $50 млрд — отдается защитникам.

— И это наш вклад как государства в войну. Экономика войны — это $120+ млрд, которые тратит Россия. Для того, чтобы держать фронт, мы должны тратить не меньше. Если мы хотим выигрывать, должны тратить больше. Из $120 млрд $50 млрд дает Украина, $60-70 млрд дают партнеры. Мы и на Рамштайн об этом говорили, что на следующий год Украине потребуется $60 млрд от партнеров собственно на финансирование противостояния российской агрессии, — рассказал он.

Однако, по словам главы Минобороны, заработную плату военным платит Украина из своих налогов.

— Если сможем собирать больше налогов, сможем платить большую зарплату. По состоянию на сегодня мы все, что собираем, все отдаем нашим военным, — подытожил Шмыгаль.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.