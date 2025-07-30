Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
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Потери врага на 30 июля: ликвидировано еще 890 оккупантов и 30 артсистем
Потери врага на 30 июля 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.
По последней информации, Силы обороны Украины за сутки ликвидировали 890 российских оккупантов.
Общие потери личного состава армии РФ на 1 253-й день полномасштабной войны составляют 1 052 190 убитыми и ранеными.
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Потери врага на 30 июля 2025 года
- личного состава – около 1 052 190 (+890) человек;
- танков – 11 066 (+1);
- боевых бронированных машин – 23 065 (+1);
- артиллерийских систем – 30 895 (+30);
- РСЗО – 1 451;
- средств ПВО – 1 202;
- самолетов – 421;
- вертолетов – 340;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 48 685 (+100);
- крылатых ракет – 3 548 (+2);
- кораблей/катеров – 28;
- подводных лодок – 1;
- автомобильной техники и автоцистерн – 56 754 (+67);
- специальной техники – 3 935.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 253-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
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