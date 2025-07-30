Потери врага на 30 июля: ликвидировано еще 890 оккупантов и 30 артсистем

Потери врага на 30 июля 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.

По последней информации, Силы обороны Украины за сутки ликвидировали 890 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 253-й день полномасштабной войны составляют 1 052 190 убитыми и ранеными.

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Потери врага на 30 июля 2025 года

личного состава – около 1 052 190 (+890) человек;

танков – 11 066 (+1);

боевых бронированных машин – 23 065 (+1);

артиллерийских систем – 30 895 (+30);

РСЗО – 1 451;

средств ПВО – 1 202;

самолетов – 421;

вертолетов – 340;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 48 685 (+100);

крылатых ракет – 3 548 (+2);

кораблей/катеров – 28;

подводных лодок – 1;

автомобильной техники и автоцистерн – 56 754 (+67);

специальной техники – 3 935.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 253-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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