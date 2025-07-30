Зеленский согласовал основные принципы соглашений Украины и США по оружию

Президент Владимир Зеленский согласовал 30 июля основные принципы соглашений Украины с Соединенными Штатами по оружию.

Зеленский о соглашении по оружию с США

Глава государства в своем вечернем видеообращении сообщил о согласовании основных принципов соглашений Украины и США по оружию.

— Масштабные соглашения, я говорил о них с президентом Трампом, и я очень рассчитываю, что мы сможем все это выполнить. Это точно усилит обе наши страны, а значит – наших союзников, наших партнеров, — сказал он.

Зеленский заявил, что Украина очень ценит принципиальные шаги Америки по давлению на Россию ради мира. По его словам, именно сейчас нужно действовать, чтобы принудить Россию к миру.

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– Да, Москва хочет воевать и дальше. Но весь вопрос – в потенциале, весь вопрос – в ресурсах на войну, в деньгах. Вот почему санкции полезны. Именно поэтому давление может сработать, — сказал он.

Глава государства сообщил о подготовке новых разговоров и новых встреч с партнерами на разных уровнях. Он подчеркнул, что цель одна – усилить позиции Украины и всех, кто стремится к миру.

Зеленский о перезагрузке АРМА

Президент Украины сообщил, что началась перезагрузка АРМА, институции, которая должна обеспечивать, чтобы конфискованные активы и имущество РФ работали на оборону и устойчивость нашего государства.

– Как мы вчера и договаривались с правительством, началась перезагрузка АРМА. АРМА – это институция, в которой активы на десятки миллиардов, и это российское имущество, конфискованные активы, это активы подсанкционных лиц. Все активы должны работать максимально на оборону и устойчивость нашего государства, — сказал он.

Зеленский о программах контрактов 18-24

Глава государства сообщил, что премьер-министр Украины Юлия Свириденко и министр обороны Украины Денис Шмыгаль выполнили поручение по контрактам 18-24.

— Мы значительно расширяем круг людей, которые могут присоединиться к Силам обороны. Это мотивированные люди, это молодые люди, и именно на технологическую передовую – использование дронов. Два года контракт, все бонусы контракта 18–24, очень хорошие выплаты и полное обучение, как это нужно. Работать будем через бригады, – проинформировал Зеленский.

Также члены правительства расширили возможности для производителей оружия Украины, наши возможности привлекать кредиты, чтобы производства давали больше продукта, результатов для наших Сил обороны.

К тому же, как отметил Зеленский, Украина продолжает работать с партнерами относительно поставок оружия.

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