Денежная помощь от организаций и фондов в августе 2025: что нужно знать

В августе 2025 года платформа єДопомога не будет принимать новых заявок на международную помощь, однако ранее начисленные выплаты будут поступать получателям.

Денежную помощь через платформу могут получить украинцы, пострадавшие в результате полномасштабной войны. Выплаты предоставляются в рамках социального проекта, который реализуется Минсоцполитики при поддержке Минцифры и Программы развития ООН.

Финансирование осуществляют международные организации в сотрудничестве с украинскими органами власти. Помощь направляется отдельным категориям населения — переселенцам, многодетным семьям, пенсионерам — согласно условиям договоров, заключенных между Минсоцполитики и международными партнерами.

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Несмотря на приостановление приема новых заявлений, помощь в августе будет поступать тем, кто подал заявку в предыдущие месяцы.

— Сейчас гражданами Украины подано более 10 млн заявок, в связи с чем временно прекращается сбор заявок на платформе єДопомога для детальной их обработки и передачи по запросу в международные организации для дальнейшей выплаты, — говорится в сообщении на сайте єДопомога.

Отмечается, что ресурсы международных организаций ограничены, поэтому Минсоцполитики прилагает усилия для увеличения количества международных партнеров, которые могут оказать денежную помощь украинцам, пострадавшим от войны.

После подтверждения готовности финансовой поддержки со стороны международных организаций прием заявок будет возобновлен.

Однако граждане могут самостоятельно обратиться в организации и фонды и получить информацию о своей ситуации.

Кто может получить международную помощь

На помощь от международных организаций и фондов могут претендовать:

внутренне перемещенные лица;

люди с инвалидностью;

многодетные семьи;

пенсионеры;

граждане, которые потеряли жилье или проживают в районах боевых действий.

Особый приоритет предоставляется:

малообеспеченным людям;

одиноким лицам пожилого возраста;

семьям с детьми с инвалидностью;

женщинам, воспитывающим детей без поддержки;

домохозяйствам, которые не имеют возможности обеспечить базовые потребности.

Помощь от ЮНИСЕФ

Детский фонд ООН оказывает денежную поддержку многодетным семьям, которые имеют:

трех и более детей в возрасте до 18 лет, среди которых по крайней мере один ребенок не достиг трех лет;

или двух и более детей до 18 лет, среди которых есть хотя бы один ребенок с инвалидностью.

Сумма помощи составляет 2 220 грн на каждого члена семьи, но не более чем 33 300 грн в целом.

Срок выплат — один платеж за три месяца.

Горячая линия: 0 800 600 017

Помощь от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН)

Программа ориентирована на внутренне перемещенных лиц. Приоритет предоставляется пенсионерам, которые получают пенсию менее 3 000 грн.

Помощь могут получить ВПЛ со всей Украины, но в первую очередь — жители Донецкой, Луганской, Одесской, Харьковской, Запорожской, Николаевской и Херсонской областей.

Сумма выплат — 2 220 грн на каждого члена семьи.

Продолжительность — ежемесячно в течение трех месяцев.

Горячая линия: 0 800 30 77 11

Помощь от Всемирной продовольственной программы ООН (WFP)

Помощь предоставляется ВПЛ, которые были включены в базу данных Минсоцполитики. Приоритет — семьи из прифронтовых и деоккупированных регионов.

Сумма — 2 220 грн на каждого члена домохозяйства (не более чем для трех человек).

Продолжительность — ежемесячно в течение трех месяцев.

Горячая линия: 0800 600 122

Помощь от МККК и ОККУ

Международный Комитет Красного Креста и Общество Красного Креста Украины помогают:

малообеспеченным семьям, в частности ВПЛ;

одиноким матерям;

получателям помощи в связи с беременностью и родами;

лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью;

неработающим пенсионерам без права на пенсию;

семьям, ухаживающим за больными детьми;

многодетным семьям.

Претендовать на помощь могут украинцы из всех регионов, приоритет — ВПЛ из пострадавших регионов.

Сумма — 2 500 грн на каждого получателя.

Срок — 1 месяц с возможностью дальнейшего продления.

Горячая линия ОККУ: 0 800 332 656

Горячая линия МККК: 0 800 300 155

Помощь от Red Rose CDS Limited

Оказывает поддержку ВПЛ, пенсионерам и лицам с инвалидностью.

На пилотном этапе планируется охватить 40 тыс. человек в семи областях: Днепропетровской, Полтавской, Николаевской, Харьковской, Сумской, Черниговской и Черновицкой.

Сумма — 2 220 грн на каждого члена семьи.

Продолжительность — ежемесячно в течение трех месяцев с потенциальным продлением.

Помощь от Международной организации по миграции (МОМ)

Программа ориентирована на:

лиц с инвалидностью;

одиноких матерей/родителей;

семьи с двумя и более детьми;

пенсионеров старше 65 лет.

Сумма — 2 220 грн на каждого члена семьи.

Продолжительность — ежемесячно в течение трех месяцев.

Горячая линия: +380952403511, +380674066327

Помощь от БО Человек в беде

Помощь — только на пилотном этапе. Ориентирована на людей с инвалидностью.

Территории охвата: Харьковская, Донецкая, Запорожская, Херсонская и Николаевская области.

Сумма и срок пока не указываются.

Горячая линия: +380997673706

Помощь от Норвежского совета по делам беженцев (NRC)

Поддержка ВПЛ и лиц, проживающих в зонах боевых действий.

Сумма — 2 220 грн на каждого члена семьи.

Срок — ежемесячно в течение трех месяцев.

Горячая линия: 0 800 302 007

Помощь от ACTED

Помогает людям с инвалидностью в Херсонской (при наличии счета в Ощадбанке), Харьковской и Николаевской областях.

Сумма — не указана.

Горячая линия: 0 800 336 936

Помощь от Handicap International

Программа предоставляет денежную помощь и психологическую поддержку:

ВПЛ (с или без официального статуса);

лицам старше 65 лет с доходом менее 300 грн;

людям с инвалидностью, хроническими заболеваниями;

многодетным семьям;

одиноким пенсионерам;

семьям с беременными или кормящими женщинами.

Сумма — 2 200 грн на человека.

Продолжительность — ежемесячно в течение трех месяцев.

Помощь от Каритас Украина

Помощь от Caritas Ukraine для ВПЛ Одессы и Одесской области, а также жителей Житомира.

В Одесской области помощь могут получить:

ВПЛ, временно проживающие в местах коллективного размещения (например, общежитиях или приютах);

ВПЛ, которые арендуют жилье, но под угрозой выселения и не имеют альтернативных вариантов;

новоприбывшие переселенцы, зарегистрированные в городе Одесса или области с августа 2024 года;

лица, нуждающиеся в защите — в частности пострадавшие от домашнего насилия или те, кто имеет другие признаки уязвимости (ГЗН, одинокие матери и т.д.).

В Житомире помощь направлена на:

Трудоустройство — участие в программах Деньги за работу (Cash for Work) или Деньги за трудоустройство (Cash for Job);

Профессиональное образование и переквалификацию — гранты на обучение;

Развитие микробизнеса — стартовые гранты для открытия или развития малого бизнеса или сельского хозяйства.

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