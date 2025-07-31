Бок о бок в борьбе: сколько иностранных добровольцев в Украине в 2025 году

Несмотря на войну, которую Россия ведет против Украины, наша страна — не одна. Бок о бок с украинскими защитниками воюют иностранные добровольцы, которые приехали из разных уголков мира, чтобы помочь защищать свободу и демократию. Они присоединяются к украинской армии, служат в специализированных подразделениях и рискуют собственной жизнью ради общего дела.

Сколько иностранных добровольцев в Украине в 2025 году, читайте в нашем материале.

Сколько иностранных добровольцев в Украине воюет

По информации The Washington Post, с 24 февраля 2022 года в ряды украинской армии присоединились 20 тысяч иностранных добровольцев из 50 стран мира.

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Министерство обороны Украины не обнародовало точных цифр по количеству добровольцев из других стран, но известно, что граждане других государств служат в ряде подразделений ВСУ. В частности, это 1-й и 2-й Интернациональные легионы, а также 3-я отдельная штурмовая бригада.

Эти формирования активно принимают добровольцев из таких стран, как США, Канада, Великобритания, Грузия, Польша, Литва, Италия, Израиль, Колумбия, Перу, Бразилия, Япония и другие.

Как присоединиться к ВСУ иностранцам

Интернациональный легион обороны Украины — это подразделение в составе Вооруженных Сил Украины, к которому могут присоединиться иностранные добровольцы. Иностранные добровольцы в Украине, имеют тот же статус, что и украинские военнослужащие, пользуются таким же социальным и денежным обеспечением и выполняют боевые задачи наравне с другими защитниками.

По информации Минобороны, контракт для иностранцев заключается на 6 месяцев. К легиону уже присоединились граждане десятков стран, которые прошли строгий отбор и обучение под руководством опытных инструкторов. Добровольцы этого подразделения участвовали во многих ключевых битвах против российской агрессии.

Чтобы попасть в ряды Интернационального легиона, кандидат должен соответствовать следующим критериям:

возраст от 18 до 60 лет (согласно украинскому законодательству),

отсутствие хронических болезней (оценивает медицинская комиссия),

достаточный уровень физической подготовки,

возможность легально въехать в Украину (легион не помогает с визами или поездками),

военный или боевой опыт является преимуществом, но не обязательным условием (можно иметь другой соприкасающийся опыт, к примеру, правоохранительная служба, пожарная и т.д.).

Процесс поступления состоит из двух шагов:

Предоставление скан-копии паспорта и, при наличии, документов, подтверждающих военный опыт.

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