Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Таиланд ударил по Камбодже с F-16, Совбез ООН созывает срочное заседание
Уничтожает крылатые ракеты и дроны на расстоянии до 50 км: характеристики комплекса ПВО Hawk
Мы рекомендуем
Отсрочки в Резерв+, возвращение из СОЧ и Доступні ліки: что изменится с 1 августа
Всем сделал хорошо: Иво Бобул вспомнил свои четыре брака и самую большую ошибку
Формула-1: где смотреть трансляции гонок в Украине сезона-2025
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
3 мин.

Рада приняла закон о праве на образование для военных 18–25 лет: детали

Верховна Рада
Фото: Depositphotos

Верховная Рада в целом приняла законопроект №13235 о праве на образование военнослужащих в возрасте от 18 до 25 лет, которые служат по контракту или по призыву во время мобилизации, на особый период.

Об этом говорится в карточке законопроекта на сайте парламента. Также об этом сообщил министр обороны Денис Шмыгаль.

Рада приняла законопроект №13235

Инициатором законопроекта выступил Денис Шмыгаль. Эту законодательную инициативу поддержали 292 народных избранника.

Сейчас смотрят

– Верховная Рада поддержала законопроект, инициированный Минобороны, который усиливает право на образование для молодых людей, которые присоединились к рядам Сил обороны по контракту или по призыву во время мобилизации, – отметил Шмыгаль.

Этот законопроект предоставляет военнослужащим:

  • возможность учиться в высших учебных заведениях без отрыва от службы;
  • гарантию сохранения места обучения и стипендии на период службы;
  • право на отпуск в связи с обучением в высшем учебном заведении.

Министр пояснил, что это позволит гражданам 18-25 лет не только присоединиться к защите Родины, но и одновременно приобретать компетенции и навыки для дальнейшей реализации в будущем.

Кроме этого, согласно пояснительной записке к законопроекту, для военнослужащих в возрасте от 18 до 25 лет гарантируется сохранение места обучения и стипендии на период прохождения службы.

Читайте также
Рада впервые транслирует заседание с начала большой войны: депутаты устроили драку
Верховна Рада

Связанные темы:

військовослужбовціВерховная РадаДенис Шмыгаль
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь