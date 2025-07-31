Рада приняла закон о праве на образование для военных 18–25 лет: детали

Верховная Рада в целом приняла законопроект №13235 о праве на образование военнослужащих в возрасте от 18 до 25 лет, которые служат по контракту или по призыву во время мобилизации, на особый период.

Об этом говорится в карточке законопроекта на сайте парламента. Также об этом сообщил министр обороны Денис Шмыгаль.

Рада приняла законопроект №13235

Инициатором законопроекта выступил Денис Шмыгаль. Эту законодательную инициативу поддержали 292 народных избранника.

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– Верховная Рада поддержала законопроект, инициированный Минобороны, который усиливает право на образование для молодых людей, которые присоединились к рядам Сил обороны по контракту или по призыву во время мобилизации, – отметил Шмыгаль.

Этот законопроект предоставляет военнослужащим:

возможность учиться в высших учебных заведениях без отрыва от службы;

гарантию сохранения места обучения и стипендии на период службы;

право на отпуск в связи с обучением в высшем учебном заведении.

Министр пояснил, что это позволит гражданам 18-25 лет не только присоединиться к защите Родины, но и одновременно приобретать компетенции и навыки для дальнейшей реализации в будущем.

Кроме этого, согласно пояснительной записке к законопроекту, для военнослужащих в возрасте от 18 до 25 лет гарантируется сохранение места обучения и стипендии на период прохождения службы.

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