Рада приняла закон о праве на образование для военных 18–25 лет: детали
Верховная Рада в целом приняла законопроект №13235 о праве на образование военнослужащих в возрасте от 18 до 25 лет, которые служат по контракту или по призыву во время мобилизации, на особый период.
Об этом говорится в карточке законопроекта на сайте парламента. Также об этом сообщил министр обороны Денис Шмыгаль.
Рада приняла законопроект №13235
Инициатором законопроекта выступил Денис Шмыгаль. Эту законодательную инициативу поддержали 292 народных избранника.
– Верховная Рада поддержала законопроект, инициированный Минобороны, который усиливает право на образование для молодых людей, которые присоединились к рядам Сил обороны по контракту или по призыву во время мобилизации, – отметил Шмыгаль.
Этот законопроект предоставляет военнослужащим:
- возможность учиться в высших учебных заведениях без отрыва от службы;
- гарантию сохранения места обучения и стипендии на период службы;
- право на отпуск в связи с обучением в высшем учебном заведении.
Министр пояснил, что это позволит гражданам 18-25 лет не только присоединиться к защите Родины, но и одновременно приобретать компетенции и навыки для дальнейшей реализации в будущем.
Кроме этого, согласно пояснительной записке к законопроекту, для военнослужащих в возрасте от 18 до 25 лет гарантируется сохранение места обучения и стипендии на период прохождения службы.