В США родился ребенок из эмбриона, которому 30 лет

В США в результате искусственного оплодотворения родился ребенок из эмбриона, который был создан еще 30 лет назад и все это время хранился замороженным.

Ребенок из эмбриона, которому 30 лет: подробности

Как пишет издание, этот эмбрион пожертвовала женщина, которая пыталась забеременеть 30 лет назад, когда родителям новорожденного было всего четыре-пять лет.

В результате процедуры родился здоровый мальчик, дающий надежду на использование даже таких древних эмбрионов и возможность иметь детей людям, которым долго не удавалось зачать их самостоятельно.

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Стало известно, что биологическая мать ребенка Линда Арчерд пыталась родить самостоятельно, но в конце концов ей пришлось обратиться к специалистам по искусственному оплодотворению, которое в 1994 году еще только развивалось.

Благодаря этому появились четыре эмбриона, один из которых успешно подсадили женщине и у нее родилась здоровая дочь, которая и сама сейчас имеет ребенка.

Остальные три эмбриона женщина решила заморозить, чтобы позже иметь возможность на еще одного ребенка.

Однако ее муж был против этого, а после развода она не нашла партнера и не решилась на самостоятельное воспитание ребенка.

Когда у женщины началась менопауза, она начала искать возможность пожертвовать эмбрионы другой паре, пытающейся зачать ребенка.

Такой парой стали Линдси и Тим Пирс, которые не могли зачать ребенка семь лет. Они обратились к программе, позволяющей донорам и реципиентам эмбрионов выбирать друг друга.

Линда Арчерд хотела, чтобы ее биологический ребенок рос в семье американцев-христиан, а пара Пирс подходила под эти требования. Поэтому уже вместе они обратились в клинику, которая имела опыт работы с эмбрионами, которые замораживали старыми методами, которые использовались в 90-х.

Хотя все три эмбриона пережили размораживание, до подсадки женщине дожили только двое, но в результате это привело к рождению одного здорового ребенка.

Линда видела своего биологического ребенка только на фото, но отмечает, что мальчик очень похож на ее дочь в детстве.

Источник: MIT Technology Review

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