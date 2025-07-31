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Анастасия Гевко, редактор ленты
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В Киеве объявили День траура по погибшим от российской атаки 31 июля

Атака на Київ 31 липня 2025 року. Фото: МВС
Фото: МВД

Мэр Киева Виталий Кличко объявил о Дне траура по погибшим в результате массированной российской атаки на город.

Об этом он сообщил у себя в соцсетях.

Когда в Киеве день траура

По его словам, завтра, 1 августа, в Киеве объявили День траура по жертвам массированной атаки врага на столицу.

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– В этот день будут приспущены флаги на всех коммунальных зданиях города. Также рекомендовано приспустить государственные флаги на зданиях государственной и частной форм собственности, – заявил Кличко.

Кроме того, в столице 1 августа запретили проводить любые развлекательные мероприятия.

Атака на Киев 31 июля: последствия

Напомним, что по данным ГСЧС количество погибших в результате массированной атаки РФ на Киев возросло до 12, пострадали, по данным КГГА, 135 человек.

Среди раненых известно о 12 детях. Городские власти ранее отмечали, что атака в ночь на 31 июля – самая большая по количеству раненых детей в столице.

Российские агрессоры атаковали Украину более чем 300 дронами и 8 ракетами. Основная цель – Киев.

Один из ударов в Святошинском районе пришелся на жилой многоэтажный дом, в результате чего разрушенным оказался весь подъезд.

В целом повреждено более 100 объектов в Киеве, среди которых дома, детские сады, школы, медучреждения и университет.

Также повреждена Национальная киностудия имени Александра Довженко, которая является одной из старейших в мире. Агрессоры повредили производственные помещения, частично – и помещения гостиницы.

Около 90 окон выбило взрывной волной. Госкино отмечает, что это самые масштабные подобные разрушения с начала полномасштабного вторжения России. 

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атака на Київ 31 липня 2025 року

Источник: КГГА

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