В Офисе президента объяснили нововведения по отпускам военных

Заместитель главы Офиса президента Павел Палиса объяснил новые умы предоставления ежегодного отпуска для военных.

Отпуска для военных — что означают нововведения

— Вижу много интерпретаций относительно нововведений по отпускам. Хочу внести ясность. Раньше у всех было 30 дней отпуска. Сейчас добавили 14 дней для участников боевых действий. Эта норма существовала и раньше, но для военных она не действовала во время военного положения. Теперь действует, — написал Палиса в Facebook.

Он также объяснил относительно 15 дней отпуска, которые гарантированы законом.

— Раньше их не было, и могла возникнуть ситуация, когда из-за решения командира (например, в случае сложной ситуации в подразделении) человек не имел возможности уйти в отпуск вообще. Теперь есть 15 дней, гарантированных законом. Остальные — в зависимости от возможностей в подразделении, — отметил заместитель председателя ОП.

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По его словам, нововведение предусматривает также проработку механизма компенсации за неиспользованные дни отпуска не только после увольнения, а на ежегодной основе.

Палиса добавил, что военные имеют право на еще 10 дней отпуска по семейным обстоятельствам. В случае необходимости к каждому виду отпуска добавляются дни на дорогу.

Напомним, 31 июля в вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что вместе с командованием Вооруженных сил было согласовано решение о введении дополнительных 15 дней ежегодного отпуска для военнослужащих.

Указанные изменения начнут действовать уже в августе 2025 года.

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