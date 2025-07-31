В Офисе президента объяснили нововведения по отпускам военных
Заместитель главы Офиса президента Павел Палиса объяснил новые умы предоставления ежегодного отпуска для военных.
Отпуска для военных — что означают нововведения
— Вижу много интерпретаций относительно нововведений по отпускам. Хочу внести ясность. Раньше у всех было 30 дней отпуска. Сейчас добавили 14 дней для участников боевых действий. Эта норма существовала и раньше, но для военных она не действовала во время военного положения. Теперь действует, — написал Палиса в Facebook.
Он также объяснил относительно 15 дней отпуска, которые гарантированы законом.
— Раньше их не было, и могла возникнуть ситуация, когда из-за решения командира (например, в случае сложной ситуации в подразделении) человек не имел возможности уйти в отпуск вообще. Теперь есть 15 дней, гарантированных законом. Остальные — в зависимости от возможностей в подразделении, — отметил заместитель председателя ОП.
По его словам, нововведение предусматривает также проработку механизма компенсации за неиспользованные дни отпуска не только после увольнения, а на ежегодной основе.
Палиса добавил, что военные имеют право на еще 10 дней отпуска по семейным обстоятельствам. В случае необходимости к каждому виду отпуска добавляются дни на дорогу.
Напомним, 31 июля в вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что вместе с командованием Вооруженных сил было согласовано решение о введении дополнительных 15 дней ежегодного отпуска для военнослужащих.
Указанные изменения начнут действовать уже в августе 2025 года.