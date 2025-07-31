Какая ответственность за нарушение комендантского часа в Украине 2025

С началом полномасштабной войны в Украине был введен комендантский час. Он предусматривает запрет на пребывания на улице или в других общественных местах без специальных пропусков в определенные часы суток.

Предусмотрена ли ответственность за нарушение комендантского часа — Факты ICTV расспросили у юриста LCF Law Group, кандидата в члены Ассоциации юристов Украины, младшего лейтенанта запаса Владимира Романчука. Подробнее об этом – читайте в нашем материале.

Нарушение комендантского часа: суммы штрафов 2025

По словам юриста, сейчас в Украине предусмотрена ответственность за нарушение комендантского часа в виде штрафа от 170 до 510 грн.

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Также к нарушителям могут применить исправительные работы или административный арест на 15 суток. Выписывать штраф могут не только полицейские, но и другие представители комендантского патруля.

– В случае, если вас во время нарушения комендантского часа встречают не только полицейские, а и нацгвардейцы, муниципальная стража, территориальная оборона, или другие представители правоохранительных органов или ВСУ, которые привлечены к охране общественного порядка во время комендантского часа, они также могут привлекать вас к административной ответственности, – сказал юрист.

Сейчас комендантский патруль имеет право:

задерживать и доставлять нарушителей в подразделения Нацполиции;

проверять документы;

выяснять, почему нарушитель находится на улице;

осматривать вещи или транспортное средство;

применять физическую силу, оружие и спецсредства к правонарушителям, если есть такая необходимость.

Что известно о законопроекте №10195

Верховная Рада рассматривала законопроект о повышенных штрафах за нарушение комендантского часа. Согласно проекту закона №10195, нарушение комендантского часа должны были наказывать штрафом в размере от пятисот до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан.

То есть от 8 500 до 17 000 гривен. Если в течение года будет повторное нарушение, предлагалось штрафовать на вдвое больше сумму.

А вот за соответствующее нарушение бизнесом, предпринимателю пришлось бы выложить от трех тысяч до шести тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан. Это от 51 000 до 102 000 гривен. При повторном нарушении штраф тоже должен был вырасти вдвое.

Однако по словам юриста, депутаты так и не приняли законопроект №10195 во втором чтении. Этот документ был отклонен и снят с рассмотрения.

– Возможно это и хорошо, потому что этот законопроект подвергся определенной критике. Он предусматривает штраф от 8 500 до 17 000 грн. То есть это или половина средней зарплаты, или полная зарплата по стране. Принимая во внимание определенные обстоятельства, например опоздание с поезда, такая санкция является чрезмерной, – сказал Романчук.

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