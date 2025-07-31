Журналист Юрий Макаров ранил себя сам: полиция объявила результаты расследования

Журналист и исполнительный продюсер Суспільного мовлення Юрий Макаров, в отношении которого расследовалось дело о нападении неизвестного, “самостоятельно нанес себе ранение”.

О таких результатах своего расследования сообщает Нацполиция.

Расследование нападения на журналиста Юрия Макарова

Следователи считают, что результаты исследования образцов ДНК указывают, что инцидент, произошедший с Макаровым в апреле этого года, является результатом его собственных действий.

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Эксперты осмотрели образцы ДНК, отобранные с найденных ножа и чехла от него, которые были найдены на месте происшествия. Там были только следы пострадавшего.

Кроме того, правоохранители осмотрели все имеющиеся видео с камер наблюдения, опросили десятки вероятных очевидцев и провели следственный эксперимент, после которого сделали вывод, что посторонних не было рядом с журналистом в момент ранения.

Также Макаров прошел комплексную судебно-психологическую экспертизу. Ее выводы свидетельствуют, что в момент ранения мужчина имел острую реакцию на стресс, и это могло повлиять на его действия. Результаты этой экспертизы журналист признал.

Покушение на Юрия Макарова – дело закрыто

В Нацполиции сообщили, что закрывают производство по умышленному тяжкому телесному повреждению (по части 1 ст. 121 УК Украины) после выяснения всех обстоятельств.

Суспільне, в свою очередь, опубликовало заявление о том, что журналист Макаров прошел лечение, а также выразило благодарность правоохранителям за это расследование.

Ранее стало известно, что 16 апреля поздно вечером на журналиста и исполнительного продюсера Суспільного мовлення Юрия Макарова якобы напал неизвестный. Инцидент произошел возле одного из жилых комплексов в Соломенском районе столицы.

Макаров был госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии.

Фото: Юрий Макаров

Источник : Нацполиция

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