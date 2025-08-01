До какого числа можно подавать документы в университет в 2025 году: основные даты

Ежегодно тысячи выпускников мечтают сделать первый шаг к своему будущему, а именно поступить в желанный университет. Кто-то видит себя в белом халате, другие за пультом инженера, третий мечтает о свете сцены или аналитике в бизнесе. Но перед тем, как почувствовать атмосферу студенчества, нужно успеть вовремя подать документы.

До какого числа можно подавать документы в университет в 2025 году, читайте в нашем материале.

До какого числа можно подавать документы в университет

Поступление на основе творческого конкурса или собеседования

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Те, кто поступает в вуз не по результатам НМТ, а на основе собеседований или творческих конкурсов, должны были предварительно зарегистрироваться для участия в этих испытаниях.

С 3 по 10 июля — нужно было зарегистрироваться на творческие конкурсы и собеседования, если вы хотели учиться на бюджете.

С 3 до 25 июля — эта же регистрация была актуальна для тех, кто планировал поступать на контрактной основе.

Регистрация на вступительные испытания не приравнивается к подаче заявления на поступление. Это два отдельных шага. Если вы поступаете через творческий конкурс, вам нужно отдельно зарегистрироваться на конкурс и отдельно подать заявление на поступление в электронном кабинете.

Итак, если вы поступаете на основе творческого конкурса или собеседования, вам нужно было сначала подать заявление на участие в этом конкурсе или собеседовании — с 3 по 10 июля, предварительно создав собственный кабинет 1 июля в базе ЕГБО. После этого, уже с 19 июля, нужно было подать заявление на поступление.

Сроки подачи документов в университет

Поступление на основе НМТ

Тем, кто поступает на основе НМТ, подавать заявления нужно с 19 июля по 1 августа — именно в эти дни будут принимать документы на бюджет и контракт для поступающих, которые сдают НМТ.

Абитуриент может подать до 15 заявлений на поступление, из них не более пяти — на места государственного заказа (бюджет).

После подачи заявлений важно регулярно проверять их статус в электронном кабинете.

Особенно обращайте внимание на статус Требует уточнения абитуриентом.

Это означает, что ваше заявление принято, но в нем обнаружены неточности или отсутствуют некоторые данные.

Заведение высшего образования укажет, что именно нужно уточнить и каким образом это сделать.

Когда заканчивается подача документов в университет и что делать дальше

До 6 августа должны обнародовать рейтинговые списки абитуриентов, рекомендованных к зачислению на бюджет.

До 9 августа рекомендованные абитуриенты должны подать оригиналы документов в выбранный вуз. Сюда входит аттестат, паспорт, ИНН, а также военно-учетный документ (для юношей).

Для поступления на контрактную форму обучения университеты могут самостоятельно устанавливать дополнительные сессии приема заявлений.

Точные сроки таких сессий нужно смотреть в Правилах приема каждого конкретного заведения.

Источник : Минобразования

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