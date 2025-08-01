Карта боевых действий на 1 августа 2025 года – ситуация на фронте

С начала прошедших суток произошло 160 боевых столкновений на фронте.

Об этом по состоянию на 08:00 1 августа сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

За прошедшие сутки оккупанты нанесли 57 авиаударов, сбросили 127 управляемых бомб.

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Кроме этого, осуществили 5 835 обстрелов, в том числе 126 – из реактивных систем залпового огня, и привлекли для поражения 4 098 дронов-камикадзе.

Где идут бои в Украине 1 августа 2025 года — смотрите на карте боевых действий.

Карты боевых действий в Украине на 1 августа 2025

Ситуация в Украине на 1 августа 2025 года

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отразили шестнадцать атак россиян.

За прошедшие сутки противник нанес семь авиационных ударов, в общей сложности сбросил 17 управляемых авиационных бомб и осуществил 331 артиллерийский обстрел, в том числе четыре – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили семь атак противника в районе населенного пункта Волчанск и в направлении Двуречанского, Колодязного.

На Купянском направлении вчера произошло три атаки захватчиков.

Наши защитники отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Купянск, Петропавловка.

На Лиманском направлении враг атаковал тридцать раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Карповка, Редкодуб, Мирное и в сторону населенных пунктов Шандрыголово, Ямполь, Григоровка.

На Северском направлении наши воины успешно остановили семь атак противника в направлении населенных пунктов Григоровка и Выемка.

На Краматорском направлении оккупанты шесть раз атаковали в направлении населенных пунктов Ступочки, Белая Гора, Часов Яр.

На Торецком направлении враг совершил девять атак в районах населенных пунктов Дилеевка, Торецк, Щербиновка и в направлении Белой Горы, Степановки, Русиного Яра.

На Покровском направлении наши защитники остановили сорок семь штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов: Полтавка, Маяк, Разино, Новоэкономичное, Миролюбовка, Лисовка, Зверовое, Котлыно, Удачное, Муравка, Новоукраинка, а также в направлении населенных пунктов Владимировка, Покровск, Родинское, Мирноград, Новоподгорное.

На Новопавловском направлении противник вчера совершил двадцать три атаки в районах населенных пунктов:

Запорожье, Ялта, Звезда, Поддубное, Толстой, Мирное, Шевченко, Вольное Поле, Новоселка, Новополь, а также в направлении населенного пункта Темировка.

На Гуляйпольском направлении боевых столкновений не зафиксировано.

На Ореховском направлении оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Каменское и Малые Щербаки.

На Приднепровском направлении наши защитники успешно остановили одну вражескую атаку.

На Волынском и Полевом направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Потери врага на 1 августа 2025 года

личного состава – около 1 054 200 (+940) человек;

танков – 11 068 (+1);

боевых бронированных машин – 23 068 (+2);

артиллерийских систем – 30 944 (+33);

РСЗО – 1 451;

средств ПВО – 1 203;

самолетов – 421;

вертолетов – 340;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 49 057 (+163);

крылатых ракет – 3 551 (+3);

кораблей/катеров – 28;

подводных лодок – 1;

автомобильной техники и автоцистерн – 56 894 (+72);

специальной техники – 3 935.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 255-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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