Карта боевых действий на 1 августа 2025 года – ситуация на фронте
С начала прошедших суток произошло 160 боевых столкновений на фронте.
Об этом по состоянию на 08:00 1 августа сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
За прошедшие сутки оккупанты нанесли 57 авиаударов, сбросили 127 управляемых бомб.
Кроме этого, осуществили 5 835 обстрелов, в том числе 126 – из реактивных систем залпового огня, и привлекли для поражения 4 098 дронов-камикадзе.
Где идут бои в Украине 1 августа 2025 года — смотрите на карте боевых действий.
Карты боевых действий в Украине на 1 августа 2025
Ситуация в Украине на 1 августа 2025 года
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отразили шестнадцать атак россиян.
За прошедшие сутки противник нанес семь авиационных ударов, в общей сложности сбросил 17 управляемых авиационных бомб и осуществил 331 артиллерийский обстрел, в том числе четыре – из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили семь атак противника в районе населенного пункта Волчанск и в направлении Двуречанского, Колодязного.
На Купянском направлении вчера произошло три атаки захватчиков.
Наши защитники отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Купянск, Петропавловка.
На Лиманском направлении враг атаковал тридцать раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Карповка, Редкодуб, Мирное и в сторону населенных пунктов Шандрыголово, Ямполь, Григоровка.
На Северском направлении наши воины успешно остановили семь атак противника в направлении населенных пунктов Григоровка и Выемка.
На Краматорском направлении оккупанты шесть раз атаковали в направлении населенных пунктов Ступочки, Белая Гора, Часов Яр.
На Торецком направлении враг совершил девять атак в районах населенных пунктов Дилеевка, Торецк, Щербиновка и в направлении Белой Горы, Степановки, Русиного Яра.
На Покровском направлении наши защитники остановили сорок семь штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов: Полтавка, Маяк, Разино, Новоэкономичное, Миролюбовка, Лисовка, Зверовое, Котлыно, Удачное, Муравка, Новоукраинка, а также в направлении населенных пунктов Владимировка, Покровск, Родинское, Мирноград, Новоподгорное.
На Новопавловском направлении противник вчера совершил двадцать три атаки в районах населенных пунктов:
Запорожье, Ялта, Звезда, Поддубное, Толстой, Мирное, Шевченко, Вольное Поле, Новоселка, Новополь, а также в направлении населенного пункта Темировка.
На Гуляйпольском направлении боевых столкновений не зафиксировано.
На Ореховском направлении оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Каменское и Малые Щербаки.
На Приднепровском направлении наши защитники успешно остановили одну вражескую атаку.
На Волынском и Полевом направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Потери врага на 1 августа 2025 года
- личного состава – около 1 054 200 (+940) человек;
- танков – 11 068 (+1);
- боевых бронированных машин – 23 068 (+2);
- артиллерийских систем – 30 944 (+33);
- РСЗО – 1 451;
- средств ПВО – 1 203;
- самолетов – 421;
- вертолетов – 340;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 49 057 (+163);
- крылатых ракет – 3 551 (+3);
- кораблей/катеров – 28;
- подводных лодок – 1;
- автомобильной техники и автоцистерн – 56 894 (+72);
- специальной техники – 3 935.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 255-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.