Когда будут результаты ЕВЭ 2025 в кабинетах абитуриентов
Ежегодно тысячи молодых украинцев мечтают продолжить обучение в магистратуре и аспирантуре, надеясь получить более глубокие знания, профессиональную квалификацию и шанс на успешную карьеру.
Когда будут результаты ЕВЭ в 2025 году, читайте в нашем материале.
Когда будут результаты ЕВЭ 2025 в магистратуру
В 2025 году для поступления в магистратуру абитуриентам нужно сдать единый вступительный экзамен ЕВЭ, или сочетание ЕВЭ и единого профессионального вступительного испытания ЕПВИ или пройти профессиональный экзамен или собеседование в высшем учебном заведении.
Для поступления на специальности отраслей A Образование, B Культура, искусство и гуманитарные науки, C Социальные науки, журналистика, информация и международные отношения, D Бизнес, администрирование и право, F Информационные технологии, а также на специальности G17 Архитектура и градостроительство, I9 Общественное здоровье, I10 Социальная работа и консультирование, I11 Детские и молодежные службы, J2 Гостинично-ресторанное дело и кейтеринг, J3 Туризм и рекреация, J4 Охрана труда, K8 Пожарная безопасность и K10 Гражданская безопасность обязательно нужно сдать ЕФВВ.
Сроки проведения магистерских тестов
Тестирование предусматривает два этапа:
- основная сессия: с 21 июня по 12 июля
- дополнительная сессия: с 29 июля по 18 августа
Дополнительная сессия единого профессионального вступительного испытания (ЕПВИ) и единого вступительного экзамена (ЕВЭ) для поступления в магистратуру началась 29 июля и продлится до 18 августа, информирует УЦОКО. Официальные результаты дополнительной сессии ЕВЭ и ЕПВИ будут опубликованы в кабинетах участников до 22 августа.
Когда будут результаты ЕВЭ 2025 для поступления в аспирантуру
Официальные результаты ЕВЭ для поступления в аспирантуру будут доступны в кабинетах участников вступительных испытаний в следующие сроки:
- до 8 августа для тех, кто проходил тестирование во время основной сессии
- до 3 сентября для участников дополнительной сессии.
Зачисление на контракт
Предоставление рекомендаций и обнародование списков рекомендованных для поступления на контракт состоится не ранее 1 сентября.
Зачисление на обучение за средства физических и/или юридических лиц продлится до 30 сентября включительно.
Высшие учебные заведения могут определять дополнительные сроки приема документов, конкурсного отбора и зачисления на контракт в период с 1 июля по 20 октября.
Для этого будут использоваться результаты ЕВЭ, или ЕВЭ с ЕПВИ, или результаты профессионального экзамена, сданного в ЗВО.