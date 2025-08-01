Медведев не верил, что “водка” до добра не доведет: Ермак о заявлении Трампа о размещении атомных лодок

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак поддержал действия президента США Дональда Трампа по передислокации двух атомных подводных лодок после угроз заместителя главы Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрия Медведева.

Ермак отреагировал на заявление Трампа об атомных лодках

— Мир через силу. А Медведев похоже не верил, что “водка” до добра не доведет, — отреагировал Трамп на заявление Трампа о размещении атомных лодок.

Недавно президент США отдал приказ о развертывании двух атомных подводных лодок в ответ на угрозы Дмитрия Медведева.

Однако Дональд Трамп не уточнил, где именно будет размещаться американское вооружение.

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Заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев в очередной раз прибегнул к ядерному шантажу — на этот раз как ответ на заявления Дональда Трампа, касающиеся мирного урегулирования войны в Украине.

В своем посте Медведев вспомнил об американской соцсети Truth Social и пригрозил ядерным ответом, ссылаясь на так называемую мертвую руку.

— Если слова бывшего президента России вызывают столь нервную реакцию у столь грозного президента США, значит, мы на правильном пути, — написал он, имея в виду недавние угрозы Трампа к РФ.

Кроме этого, Медведев посоветовал Трампу вспомнить фильмы о “ходячих мертвецах и несуществующую в природе мертвую руку”.

Стоит отметить, что мертвая рука — это система автоматического запуска ядерных ракет в случае массированного нападения. Фактически заместитель Путина пригрозил использовать ядерное оружие на фоне заявлений Трампа, направленных на заключение мирного соглашения с Украиной.

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