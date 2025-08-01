Минобороны о боях в июле: более 5,5 тыс. столкновений и рост применения УАБов

По информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины, за июль 202 года было зафиксировано 5 523 боевых столкновений. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

Статистика боевых столкновений в июле

Как сообщили в Минобороны, в июле 2025 года интенсивность боевых действий со стороны оккупационных войск оставалась высокой. Враг продолжает давить, пытаясь истощить украинскую оборону, а также увеличил использование управляемых авиабомб.

— За месяц было зафиксировано 5 523 боевых столкновений. Количество боев неоднократно превышало 200 в сутки. Самым жарким днем на передовой стало 10 июля, когда за сутки было зафиксировано 214 боевых столкновений, — говорится в сообщении.

Одновременно с высокой интенсивностью пехотных атак, артиллерийских, ракетных обстрелов была высокой динамика применения врагом авиационных бомб, оснащенных универсальными модулями планирования и коррекции (управляемых авиационных бомб).

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В течение июля российская авиация сбросила на позиции Сил обороны и прифронтовые населенные пункты 3 786 УАБов. Это больше чем в предыдущем месяце (3 100 единиц).

Больше всего УАБов росавиация в 2025 году сбросила в апреле – более 5 000.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 255-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Минобороны

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