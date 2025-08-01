Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Таиланд ударил по Камбодже с F-16, Совбез ООН созывает срочное заседание
Всем сделал хорошо: Иво Бобул вспомнил свои четыре брака и самую большую ошибку
Что изменится для ВПЛ с 1 августа: выплаты, жилье и трудоустройство
Мы рекомендуем
Отсрочки в Резерв+, возвращение из СОЧ и Доступні ліки: что изменится с 1 августа
Оборвать общение без объяснений: назвали самую жесткую форму психического насилия
Виктория Яснопольская, журналист
3 мин.

Минобороны о боях в июле: более 5,5 тыс. столкновений и рост применения УАБов

Війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

По информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины, за июль 202 года было зафиксировано 5 523 боевых столкновений. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

Статистика боевых столкновений в июле

Как сообщили в Минобороны, в июле 2025 года интенсивность боевых действий со стороны оккупационных войск оставалась высокой. Враг продолжает давить, пытаясь истощить украинскую оборону, а также увеличил использование управляемых авиабомб.

За месяц было зафиксировано 5 523 боевых столкновений. Количество боев неоднократно превышало 200 в сутки. Самым жарким днем на передовой стало 10 июля, когда за сутки было зафиксировано 214 боевых столкновений, — говорится в сообщении.

Одновременно с высокой интенсивностью пехотных атак, артиллерийских, ракетных обстрелов была высокой динамика применения врагом авиационных бомб, оснащенных универсальными модулями планирования и коррекции (управляемых авиационных бомб).

Сейчас смотрят

В течение июля российская авиация сбросила на позиции Сил обороны и прифронтовые населенные пункты 3 786 УАБов. Это больше чем в предыдущем месяце (3 100 единиц).

Больше всего УАБов росавиация в 2025 году сбросила в апреле – более 5 000.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 255-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Читайте также
Гранатометчики получили современные лазерные тренажеры — Минобороны
Гранатометники ЗСУ Міноборони

Источник: Минобороны

Связанные темы:

АвіаудариВойна в УкраинеВСУстатистика
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь