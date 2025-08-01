Может навредить: ученые исследовали, как вентилятор влияет на состояние здоровья

Вентилятор не всегда спасает от сильной жары, а иногда даже может навредить здоровью, увеличивая нагрузку на сердце.

К такому выводу пришли ученые Австралии и Канады, которые решили проверить, как прибор влияет на состояние людей старше 60 лет.

Вентиляторы могут нанести вред во время жары: что известно

Новое международное исследование, опубликованное в журнале JAMA Network Open, показало, что эффект от работы вентилятора во время сильной жары может быть значительно меньшим, чем мы привыкли думать, а иногда даже опасным.

Сейчас смотрят

58 участников в возрасте от 60 лет испытали на себе действие вентилятора в экстремальных условиях — от тропического тепла до почти пустынной жары.

При +38 °C и влажности 60%, вентилятор снизил температуру тела лишь на 0,1 °C, но помог людям почувствовать себя комфортнее, хотя тело фактически не охлаждалось.

Зато при +45 °C эффект был обратным: вентилятор усиливал тепловой стресс, поскольку поток будто вдувал горячий воздух в кожу, поэтому тело перегревалось еще больше.

Опрыскивание водой частично улучшало самочувствие, но почти не влияло на температуру.

Это означает, что вентиляторы не всегда безопасны для пожилых людей, особенно в условиях сухой жары. У пациентов с сердечно-сосудистыми болезнями приборы могут повысить риск осложнений.

Авторы исследования советуют не полагаться исключительно на кондиционеры и вентиляторы во время жары.

Они рекомендуют пить много воды, носить легкую одежду и учитывать предупреждения относительно прогнозов погоды.

Источник: New Atlаs

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.