Обвиняемый в заказе Гандзюк Мангер пытался мобилизоваться, но суд отказал

Обвиняемый в заказе нападения на активистку Екатерину Гандзюк бывший председатель Херсонской ОГА Владислав Мангер попытался мобилизоваться в ряды ВСУ, однако суд отказал ему в этом.

Об этом сообщает Громадське и адвокат Маси Найем.

Попытка мобилизации Владислава Мангера: что известно

В ходатайстве защитников Мангера значилось, что он стремится заключить контракт со стрелковой ротой 129 отдельной тяжелой механизированной бригады (в/ч А7224).

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Они утверждали, что в дальнейших заседаниях обвиняемый готов участвовать как лично, так и онлайн.

Также сообщалось, что суд может рассматривать дело и без его присутствия, поскольку вопрос об усилении меры пресечения не рассматривался.

– Чувствуется острая необходимость в пополнении войска, Мангер участвовал в АТО, имеет военный опыт, – аргументировал позицию подзащитного адвокат Александр Шадрин.

По мнению защиты, на фронте нет риска побега обвиняемого или его влияния на свидетелей.

Однако прокуроры подвергли сомнению то, что Мангер участвовал в АТО, а также напомнили, что до этого он ссылался на проблемы со здоровьем.

Сам Мангер во время заседания заявил, что уже 5 лет находится за решеткой, ведь суд продолжается, однако его “обязанность как человека – стоять на защите государства”.

Его соучастник, бывший помощник депутата облсовета Алексей Левин, заявил на судебном заседании, что Мангер “записался не на свободу, а на войну” и назвал тех, кто пришел требовать наказания – “государственными предателями”, если они выступят против возможного решения суда отправить экс-главу Херсонской ОГА в ряды ВСУ.

При этом сам Левин говорил на русском языке, что вызвало возмущение у людей, присутствовавших в зале суда.

Адвокат Маси Найем, тяжело раненный на фронте, публично раскритиковал такую попытку уклонения от ответственности.

В частности, по его словам, суд рассматривал возможность фактически отпустить Мангера – человека с действующей мерой пресечения в виде содержания под стражей – в армию, основываясь на ходатайстве, поданном с нарушением процедуры.

– Если Мангера не накажут, то заказные убийства с помощью военных будут повторяться. Напомню, Мангер был организатором, исполнителями были бывшие АТОшники, – подчеркнул он.

Найем попросил Генштаб ВСУ и Киевский апелляционный суд обратить внимание на это, ведь армия – это “честь для службы, а не прикрытие для тех, кого обвиняют в убийстве”.

Суд после рассмотрения отказал в удовлетворении ходатайства об отправке Мангера в армию.

Что предшествовало

Напомним, Владислав Мангер пытался попасть на службу в 126-ю бригаду территориальной обороны еще весной 2024 года.

В бригаде после публичного резонанса опровергли информацию о возможной мобилизации, заявив, что его место – в тюрьме.

Также Мангер пытался попасть на фронт, отправив письма президенту Владимиру Зеленскому. Однако он, разрешая некоторым заключенным присоединиться к защите страны, отказал Мангеру.

На херсонскую активистку и советницу городского головы Екатерину Гандзюк напали 31 мая 2018 года. Ее облили кислотой, после чего она скончалась в больнице. Полиция сначала квалифицировала это преступление как хулиганство, однако затем изменила квалификацию дела на умышленное убийство.

Приговор по этому делу получили шестеро: исполнители – Никита Грабчук, Владимир Васянович, Вячеслав Вишневский, Виктор Горбунов. Организаторы – Сергей Торбин и помощник депутата Николая Паламарчука Игорь Павловский (он осужден за сокрытие преступления).

Суд над Владиславом Мангером и Алексеем Левиным длился более трех лет, они свою вину отрицают. 26 июня 2023 года Днепровский суд Киева признал их виновными и приговорил к 10 годам заключения каждого.

Источник: Громадське, Маси Найем

Фото: Владислав Мангер

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