Более 30 человек из дома престарелых погибли в Пекине из-за наводнения

Мощные ливни в Пекине привели к катастрофическим последствиям: в течение недели в регионе погибли по меньшей мере 44 человека, 31 из них находился в доме для пенсионеров в пригороде китайской столицы.

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По данным местных властей, ливни в Пекине начались неделю назад и достигли пика в понедельник.

В течение нескольких дней в районе Миюнь на северо-востоке столицы зафиксировали до 573,5 мм осадков — почти как за целый год.

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Центр города с учреждением для пожилых людей не входил в зону эвакуации, поскольку считался безопасным. Впрочем, потоки воды заблокировали выходы, и спасти большинство жителей не удалось.

— Это доказало, что наш план спасения в чрезвычайных ситуациях имел недостатки, а опыт в экстремальных погодных условиях был недостаточным, — отметил один из госчиновников Миюня Юй Вейго.

На момент катастрофы в учреждении находилось 69 пожилых людей, из которых 55 имели различные функциональные ограничения. Пока неизвестно, есть ли среди погибших медицинский персонал.

В водохранилище Миюнь, крупнейшем на севере Китая, фиксируются рекордные уровни воды во время дождей, которые опустошили соседние города.

Река Циншуй, увеличившаяся в несколько раз, превысила показатели, установленные более века назад.

Всего из-за непогоды в Пекине пострадали более 300 тыс. человек, 30 до сих пор считаются пропавшими без вести.

Источник : Reuters

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