РФ атаковала вокзал в Сумах, поврежден поезд Харьков — Ужгород – Укрзализныця
В Сумах после атаки РФ на местный вокзал пострадал поезд Харьков — Ужгород.
Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.
Атака на вокзал в Сумах: последствия
В поезде и на вокзале повреждены окна, однако пассажиры, к счастью, остались живы.
Их пересадили в другие вагоны, и поезд возобновил движение. Сейчас он идет по расписанию.
– Сумы снова под вражеским обстрелом. Последствия ударов – в том числе, и на сумском вокзале. Повреждены окна в поезде № 45 Харьков – Ужгород, – сообщает пресс-служба Укрзализныци.
Напомним, 26 июля российский дрон попал в центр Сум, повреждено здание Сумской областной военной администрации.
После взрывов в Сумах было зафиксировано как минимум четыре прилета БпЛА, один из них – по нежилому помещению. Часть жителей Сум и района временно осталась без света.