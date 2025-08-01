РФ атаковала вокзал в Сумах, поврежден поезд Харьков — Ужгород – Укрзализныця

В Сумах после атаки РФ на местный вокзал пострадал поезд Харьков — Ужгород.

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

Атака на вокзал в Сумах: последствия

В поезде и на вокзале повреждены окна, однако пассажиры, к счастью, остались живы.

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Их пересадили в другие вагоны, и поезд возобновил движение. Сейчас он идет по расписанию.

– Сумы снова под вражеским обстрелом. Последствия ударов – в том числе, и на сумском вокзале. Повреждены окна в поезде № 45 Харьков – Ужгород, – сообщает пресс-служба Укрзализныци.

Напомним, 26 июля российский дрон попал в центр Сум, повреждено здание Сумской областной военной администрации.

После взрывов в Сумах было зафиксировано как минимум четыре прилета БпЛА, один из них – по нежилому помещению. Часть жителей Сум и района временно осталась без света.

Источник : Укрзализныця

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