Как проверить себя на штрафы от ТЦК: сервисы и пошаговая инструкция
Территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) следят за соблюдением правил воинского учета. В случае нарушения правил мобилизации могут накладываться штрафы в размере — от 17 000 до 25 500 грн.
Самыми распространенными причинами наложения штрафов от ТЦК являются:
- необновление данных или не пребывание на воинском учете;
- неявка по вызову в районный ТЦК и СП;
- неуведомление ТЦК об изменении места жительства;
- игнорирование направления на ВВК;
- отсутствие военного билета (потеря или порча).
Подробнее о штрафах от ТЦК и как проверить их наличие читайте в материале Фактов ICTV.
Где проверить штрафы от ТЦК
Самостоятельная проверка наличия штрафов, наложенных ТЦК, поможет избежать неприятных ситуаций, связанных с неуплатой за них. Существует несколько способов проверить наличие таких штрафов.
Вы можете лично посетить ТЦК по месту регистрации, где вам предоставят информацию о наличии штрафа, его размер и причину. Также это можно сделать онлайн с помощью различных сервисов.
Сервис Опендатабот
Опендатабот предоставляет возможность проверить, открыто ли исполнительное производство в отношении вас.
Для этого необходимо:
- Открыть сайт Опендатабот, ввести свои фамилию, имя, отчество и дату рождения.
- После этого вы получите информацию о наличии или отсутствии открытых исполнительных производств в отношении вас.
Приложение Дія
В приложении Дія можно проверить наличие штрафов и оплатить их, для этого:
- Откройте раздел Услуги.
- Выберите подраздел Исполнительные производства.
Там вы сможете увидеть информацию об имеющихся штрафах и сразу оплатить, если они имееются.
Единый реестр должников
Единый реестр должников содержит информацию о лицах, в отношении которых открыты исполнительные производства.
Чтобы это сделать:
- Перейдите на сайт Единого реестра должников.
- Введите свои личные данные для поиска информации (ФИО, дату рождения, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика и категорию взыскания).
Автоматизированная система исполнительного производства (АСИП)
Если человек получил штраф от ТЦК и в отношении него открыто исполнительное производство, тогда он может увидеть информацию о себе на этом сервисе.
Для поиска информации на сайте АСИП необходимо внести такие параметры:
- ФИО и число, месяц, год рождения должника;
- фамилия, имя, отчество взыскателя (при наличии);
- наименование, идентификационный код в Едином государственном реестре;
- номер исполнительного производства и период его открытия.
Через систему YouControl
Система YouControl предлагает функцию автоматического мониторинга штрафов.
Для этого необходимо:
- Зарегистрироваться в системе YouControl.
- Настроить мониторинг своих данных.
Так вы будете получать ежедневные оповещения о появлении штрафов и исполнительных производств.