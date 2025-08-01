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Как проверить себя на штрафы от ТЦК: сервисы и пошаговая инструкция

як перевірити себе на штрафи від ТЦК
Фото: Depositphotos

Территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) следят за соблюдением правил воинского учета. В случае нарушения правил мобилизации могут накладываться штрафы в размере — от 17 000 до 25 500 грн.

Самыми распространенными причинами наложения штрафов от ТЦК являются:

  • необновление данных или не пребывание на воинском учете;
  • неявка по вызову в районный ТЦК и СП;
  • неуведомление ТЦК об изменении места жительства;
  • игнорирование направления на ВВК;
  • отсутствие военного билета (потеря или порча).

Подробнее о штрафах от ТЦК и как проверить их наличие читайте в материале Фактов ICTV.

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Где проверить штрафы от ТЦК

Самостоятельная проверка наличия штрафов, наложенных ТЦК, поможет избежать неприятных ситуаций, связанных с неуплатой за них. Существует несколько способов проверить наличие таких штрафов.

Вы можете лично посетить ТЦК по месту регистрации, где вам предоставят информацию о наличии штрафа, его размер и причину. Также это можно сделать онлайн с помощью различных сервисов.

Сервис Опендатабот

Опендатабот предоставляет возможность проверить, открыто ли исполнительное производство в отношении вас.

Для этого необходимо:

  • Открыть сайт Опендатабот, ввести свои фамилию, имя, отчество и дату рождения.
  • После этого вы получите информацию о наличии или отсутствии открытых исполнительных производств в отношении вас.

Приложение Дія

В приложении Дія можно проверить наличие штрафов и оплатить их, для этого:

  • Откройте раздел Услуги.
  • Выберите подраздел Исполнительные производства.

Там вы сможете увидеть информацию об имеющихся штрафах и сразу оплатить, если они имееются.

Единый реестр должников 

Единый реестр должников содержит информацию о лицах, в отношении которых открыты исполнительные производства.

Чтобы это сделать:

  • Перейдите на сайт Единого реестра должников.
  • Введите свои личные данные для поиска информации (ФИО, дату рождения, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика и категорию взыскания).

Автоматизированная система исполнительного производства (АСИП)

Если человек получил штраф от ТЦК и в отношении него открыто исполнительное производство, тогда он может увидеть информацию о себе на этом сервисе.

Для поиска информации на сайте АСИП необходимо внести такие параметры:

  • ФИО и число, месяц, год рождения должника;
  • фамилия, имя, отчество взыскателя (при наличии);
  • наименование, идентификационный код в Едином государственном реестре;
  • номер исполнительного производства и период его открытия.

Через систему YouControl

Система YouControl предлагает функцию автоматического мониторинга штрафов.

Для этого необходимо:

  • Зарегистрироваться в системе YouControl.
  • Настроить мониторинг своих данных.

Так вы будете получать ежедневные оповещения о появлении штрафов и исполнительных производств.

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