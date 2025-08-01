Зеленский: за июль РФ выпустила по Украине более 5 100 УАБов и 3 800 дронов

В июле армия РФ применила против Украины более 5 100 управляемых авиационных бомб, более 3 800 ударных дронов типа Shahed, почти 260 ракет различных типов, из которых 128 – это баллистика.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский по итогам доклада главы МВД Игоря Клименко.

Российский террор Украины

– Остановить это можно только вместе: Америка, Европа, другие глобальные субъекты. Каждое наше взаимодействие важно. Каждый день важен, – заявил глава государства.

Президент отметил, что подлый удар по Киеву в ночь на 31 июля, в результате которого погиб 31 человек и 159 человек получили ранения, свидетельствует о необходимости дополнительного давления на Москву и санкций.

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– Как бы ни отрицали в Кремле их эффективность, они работают и должны быть сильнее – бить по всему, что позволяет продолжать такие удары. И очень важно, чтобы мир о них не молчал, – подчеркнул Зеленский.

Он также сказал, что Украина ценит то, что президент США Дональд Трамп, лидеры Европы, другие наши партнеры четко видят, что происходит, и осуждают Россию.

Напомним, в ночь на 31 июля российские войска атаковали Киев сначала ударными дронами, а затем нанесли ракетный удар. Одна из ракет попала в подъезд многоэтажки в Святошинском районе.

Число погибших в результате комбинированной атаки по Киеву 31 июля возросло до 31 человека, из них – пятеро детей.

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