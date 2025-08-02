Буданов назвал сценарии завершения войны: Как в Грузии не будет

Глава Главного разведывательного управления Украины Кирилл Буданов заявил, что на данный момент сценарий возвращения Украины в орбиту России нереалистичен.

Об этом глава ГУР заявил в интервью Мосейчук +.

Вернется ли Украина в Россию

— На данный момент это невозможно. Потому что даже если кто-то захотел бы сейчас вернуться, скажем, в сторону России, это просто не получится. И события, которые мы видим в нашем обществе, еще раз это подтверждают, — сказал Буданов.

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В то же время, по словам главы ГУР, будущее не определено, и если украинское общество не сделает серьезных выводов, последствия могут быть неприятными.

— Но вопрос, что будет дальше. Если все мы не изменимся и всерьез не начнем воспринимать то, что есть, могут быть разные вещи и далеко не самые приятные, — предупредил он.

Буданов провел аллегорию со своим личным увлечением — коллекционированием почтовых марок.

Он обратил внимание на то, что многие государства, чьи марки хранятся в его коллекции, уже исчезли с политической карты мира.

— Я могу показать 20 стран просто по маркам, которые не где-то далеко в Африке. Не так далеко от нас существовали и больше их нет, даже среди стран Европы. Где-то, наверное, 7 стран точно перестали существовать за этот промежуток времени. Поэтому нужно всерьез задуматься над тем, что мы делаем и куда мы должны двигаться, — подчеркнул он.

Комментируя недавнее исследование JP Morgan о вероятных сценариях для Украины, Буданов подчеркнул, что это лишь аналитические модели, а не предсказания.

— Это сценарии развития событий, прежде всего это нужно помнить. Это не догма, это чисто сценарий, варианты, — отметил Буданов.

По его мнению, сценарии по типу белорусского или грузинского вряд ли удовлетворят украинцев. В то же время варианты «израильской» или южнокорейской модели выглядят более привлекательными, хотя и остаются дискуссионными.

— Я считаю, что нам нужно думать над тем, как жить дальше в тех условиях, в которых мы уже находимся. И думать, как нам сохранить нашу государственность, наше общество, нашу культуру и нацию. И думать в этой ситуации будет сложнее всего над тем, как нам потом вернуть то, что мы на определенный промежуток времени потеряли, — подытожил Буданов.

В этом же интервью глава ГУР заявил, что Россия готовится к войне с НАТО в 2030 году.

Подготовиться к войне с Альянсом — это первоочередная задача программы перевооружения России.

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