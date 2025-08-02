Буданов ответил, сколько покушений было на него за время войны

Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов раскрыл, сколько покушений на него было совершено.

Сколько было покушений на жизнь Буданова

Начальник ГУР Буданов в интервью Наталье Мосейчук заявил, что пережил по меньшей мере 10 покушений на свою жизнь, однако это количество могло быть больше.

По словам руководителя украинской военной разведки, он не знает, сколько точно было покушений на него.

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— Честно? Я даже не знаю. Таков правдивый ответ. Точное количество не знаю. Более 10 точно. Откровенно говоря, думаю, около 20, — утверждает Буданов.

Покушения на жизнь Буданова

Как ранее сообщали в Главном управлении разведки, с начала вторжения России руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов пережил по меньшей мере 10 покушений, в частности авиационно-ракетный удар.

В октябре 2023 года стало известно об отравлении Марианны Будановой — жены начальника украинской военной разведки. Медики обнаружили в ее организме следы тяжелых металлов, что могло быть результатом преднамеренного воздействия.

В мае 2024 года Служба безопасности Украины разоблачила агентов российских спецслужб, которые готовили серию убийств ключевых фигур в руководстве, в частности президента Владимира Зеленского, руководителей СБУ и ГУР.

Расследование установило, что к заговору были привлечены и должностные лица из одного из департаментов Управления государственной охраны.

По словам главы СБУ Василия Малюка, в Украине уже разоблачено более 100 агентурных сетей, часть из которых готовила покушения на высших должностных лиц государства, включая Зеленского и Буданова.

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