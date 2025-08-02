Марта Бондаренко, редактор ленты
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Потери РФ на 2 августа: ликвидировано 1010 оккупантов и 40 единиц тяжелой техники
За прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали на фронте по меньшей мере 1010 российских военных.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.
По состоянию на 2 августа 2025 года общие потери РФ в войне составляют более 1 млн 55 тыс. военнослужащих.
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Потери врага на 2 августа 2025 года
- личного состава — около 1 055 210 (+1010) чел,
- танков — 11 068 ед,
- боевых бронированных машин — 23 069 (+1) ед,
- артиллерийских систем — 30 982 (+38) ед,
- РСЗО — 1452 (+1) ед,
- средств ПВО — 1203 ед,
- самолетов — 421 ед,
- вертолетов — 340 ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 49 196 (+139) ед,
- крылатых ракет — 3551 ед,
- кораблей/катеров — 28 ед,
- подводных лодок — 1 ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 57 024 (+130) ед,
- специальной техники — 3935 ед.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 256-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ВСУ
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