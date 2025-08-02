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Марта Бондаренко, редактор ленты
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Потери РФ на 2 августа: ликвидировано 1010 оккупантов и 40 единиц тяжелой техники

російські танки
Фото: Getty Images

За прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали на фронте по меньшей мере 1010 российских военных.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

По состоянию на 2 августа 2025 года общие потери РФ в войне составляют более 1 млн 55 тыс. военнослужащих.

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Потери врага на 2 августа 2025 года

  • личного состава — около 1 055 210 (+1010) чел,
  • танков — 11 068 ед,
  • боевых бронированных машин — 23 069 (+1) ед,
  • артиллерийских систем — 30 982 (+38) ед,
  • РСЗО — 1452 (+1) ед,
  • средств ПВО — 1203 ед,
  • самолетов — 421 ед,
  • вертолетов — 340 ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 49 196 (+139) ед,
  • крылатых ракет — 3551 ед,
  • кораблей/катеров — 28 ед,
  • подводных лодок — 1 ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 57 024 (+130) ед,
  • специальной техники — 3935 ед.
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Полномасштабная война в Украине длится уже 1 256-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: Генштаб ВСУ

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