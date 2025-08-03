Кривонос: НАБУ расследует коррупцию среди топов, но некоторые фигуранты убегают за границу

Директор НАБУ Семен Кривонос заявил, что Бюро расследует десятки дел против чиновников, в частности эксминистра, вице-премьера и председателя Верховного Суда.

Об этом он сказал в интервью BBC.

В то же время руководитель Национального бюро расследований признал проблему бегства подозреваемых за границу.

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Громкие дела НАБУ

– Недавно НАБУ объявило подозрение шестерым фигурантам, среди которых был действующий на тот момент вице-премьер, – рассказал Кривонос.

Речь идет о деле Алексея Чернышева. По словам главы НАБУ, это первый случай, когда подозрение объявлено должностному лицу такого ранга из исполнительной власти.

Кривонос также напомнил о резонансном деле по “золотым яйцам” по 17 гривен, которое касается поставок продовольствия для армии, нанеся ущерб более чем миллиарду гривен.

Другое громкое дело – хищение средств на медицинских закупках, где фигурирует бывший руководитель Института рака. Ущерб составляет более 200 млн грн.

По словам директора НАБУ, это лицо имело фактическую монополию на поставки медицинского оборудования в Украину.

В производстве Бюро также есть дело председателя Верховного Суда, задержанного на взятке. Судебный процесс уже продолжается.

– Есть два приговора с реальным сроком наказания для народных депутатов. Один получил семь лет, другой – девять. Один из них брал взятку в $85 тыс. за аренду государственной земли, другой подкупал чиновника Агентства восстановления, – добавил он.

О побеге фигурантов за границу

Отдельная проблема, по словам Кривоноса, это бегство подозреваемых за границу. Среди таких – бывший глава Фонда госимущества и эксдепутат Киевсовета Денис Комарницкий.

– НАБУ ответственно только за разоблачение и передачу дела в суд. Мы не контролируем фигурантов после этого. Они платят залог, носят электронный браслет, а затем убегают, – объяснил он.

Причинами таких побегов Кривонос назвал недостаточное количество исправных электронных браслетов и затягивание судебных процессов. Кроме того, НАБУ фиксирует деятельность преступных групп, за деньги переправляющих людей через границу.

– Мы разоблачили депутата облсовета, который за $10 тыс. обещал помочь пересечь границу. Чиновники платят гораздо больше, – отметил он.

Об истоках информации

– Единственная проблема, которую я признаю – это истоки информации, позволяющие фигурантам убегать еще до объявления подозрения. Но сейчас мы многое сделали, чтобы это остановить, — подытожил Кривонос.

В НАБУ уверяют, что дела, где фигурировали руководители АМКУ и правительства, стали возможны именно благодаря борьбе с утечками. Все задержания прошли вовремя.

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