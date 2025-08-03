МАГАТЭ сообщило о взрывах и дыме вблизи Запорожской АЭС 2 августа

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в субботу, 2 августа, сообщило, что его команда на Запорожской АЭС слышала взрывы и видела дым, поднимавшийся с прилегающей территории.

Это указано в отчете МАГАТЭ.

Взрывы на ЗАЭС 2 августа: что известно

По данным МАГАТЭ, утром один из вспомогательных объектов предприятия обстреляли из артиллерии и дронами.

Сейчас смотрят

Вспомогательный объект расположен в 1200 метрах от периметра площадки ЗАЭС, и команда МАГАТЭ наблюдала дым с этого направления во второй половине дня 2 августа.

— Любая атака вблизи атомной электростанции — независимо от предполагаемой цели — создает потенциальные риски и для ядерной безопасности, и ее необходимо избегать, — заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Он призвал к максимальной военной сдержанности вблизи ядерных объектов.

19 июля сообщалось о задымлении возле Запорожской АЭС — причиной стал лесной пожар.

В июне сообщалось, что российские оккупанты начали строить плавучую насосную станцию, чтобы запустить Запорожскую АЭС. Насосная станция может перекачивать до 80 тыс. кубометров воды в час.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что Запорожская АЭС (мощностью 6 ГВт) с 7 мая остается подключенной только к одной высоковольтной линии питания (750 кВ). Последняя резервная линия электропередач напряжением 330 кВ была повреждена.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.