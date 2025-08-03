Нападение на ТЦК в Бугском: гражданские с битами ранили военных

В селе Бугское Николаевской области гражданские, вооруженные битами и металлическими трубами, напали на военнослужащих ТЦК и представителя Национальной полиции во время мероприятий оповещения.

Об этом сообщили в Николаевском областном ТЦК и СП.

На Николаевщине вооруженные гражданские напали на военных ТЦК: что известно

Инцидент произошел 3 августа. Пострадали как военные, так и нападавшие.

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По данным областного ТЦК, нападавшие повредили служебный автомобиль и нанесли телесные повреждения одному из солдат. В ответ военнослужащий произвел выстрел из травматического пистолета, зарегистрированного согласно действующему законодательству.

На месте происшествия работают правоохранители. По факту нападения могут быть возбуждены уголовные производства. В ТЦК напомнили, что угрозы или нападение на военных в зоне их служебной деятельности могут наказываться до 12 лет лишения свободы.

Напомним, в Виннице произошел конфликт между гражданами и военнослужащими ТЦК — люди пытались штурмовать помещение стадиона, где содержатся мобилизованные.

На месте собралось около 80 граждан, некоторые из которых выломали ворота и пытались прорваться внутрь здания.

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