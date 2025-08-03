РФ атаковала Украину 83- дронами и ракетами: сколько целей сбила ПВО

В ночь на 3 августа Россия атаковала Украину 83 средствами воздушного нападения.

Атака на Украину 3 августа: сколько целей сбило ПВО

Как сообщили в Воздушных силах, этой ночью была сбита 61 воздушная цель.

Так во время ночной атаки российские оккупанты применили:

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76 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов по направлениям: Шаталово, Курск, Миллерово РФ;

1 баллистическую ракету Искандер-М из Брянской обл РФ;

5 зенитных управляемых ракет С-300/С-400 из Курской обл. РФ;

1 крылатая ракета Х-22 из воздушного пространства над акваторией Черного моря.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 61 воздушную цель:

60 враждебных БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов разных типов на севере, юге, востоке и в центре страны;

1 баллистическую ракету Искандер-М.

Зафиксировано попадание 6 ракет и 16 БпЛА в 8 локациях, а также падение сбитых обломков в 2 локациях.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 257-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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