Потери РФ на 3 августа: ВСУ ликвидировали 920 оккупантов и уничтожили более 40 артсистем

За прошедшие сутки на фронте Силы обороны ликвидировали не менее 920 российских оккупантов.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

Кроме того, наши воины уничтожили две вражеские боевые бронированные машины и 43 артиллерийские системы. Защитники неба сбили 178 дронов и одну ракету.

Сейчас смотрят

Потери врага на 3 августа

личного состава — около 1 056 130 (+920) чел,

танков — 11 068 ед,

боевых бронированных машин — 23 071 (+2) ед,

артиллерийских систем — 31 025 (+43) ед,

РСЗО — 1452 ед,

средств ПВО — 1203 ед,

самолетов — 421 ед

вертолетов — 340 (+0)

БПЛА оперативно-тактического уровня — 49 374 (+178) ед,

крылатых ракет — 3552 (+1) ед,

кораблей/катеров — 28 ед,

подводных лодок — 1 ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 57 159 (+135) ед,

специальной техники — 3935 ед.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 257-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Генштаб ВСУ

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.