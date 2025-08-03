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Марта Бондаренко, редактор ленты
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Потери РФ на 3 августа: ВСУ ликвидировали 920 оккупантов и уничтожили более 40 артсистем

російський танк
Фото: Getty Images

За прошедшие сутки на фронте Силы обороны ликвидировали не менее 920 российских оккупантов.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

Кроме того, наши воины уничтожили две вражеские боевые бронированные машины и 43 артиллерийские системы. Защитники неба сбили 178 дронов и одну ракету.

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Потери врага на 3 августа

  • личного состава — около 1 056 130 (+920) чел,
  • танков — 11 068 ед,
  • боевых бронированных машин — 23 071 (+2) ед,
  • артиллерийских систем — 31 025 (+43) ед,
  • РСЗО — 1452 ед,
  • средств ПВО — 1203 ед,
  • самолетов — 421 ед
  • вертолетов — 340 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 49 374 (+178) ед,
  • крылатых ракет — 3552 (+1) ед,
  • кораблей/катеров — 28 ед,
  • подводных лодок — 1 ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 57 159 (+135) ед,
  • специальной техники — 3935 ед.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 257-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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Источник: Генштаб ВСУ

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