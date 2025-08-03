Марта Бондаренко, редактор ленты
2 мин.
Потери РФ на 3 августа: ВСУ ликвидировали 920 оккупантов и уничтожили более 40 артсистем
За прошедшие сутки на фронте Силы обороны ликвидировали не менее 920 российских оккупантов.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.
Кроме того, наши воины уничтожили две вражеские боевые бронированные машины и 43 артиллерийские системы. Защитники неба сбили 178 дронов и одну ракету.
Сейчас смотрят
Потери врага на 3 августа
- личного состава — около 1 056 130 (+920) чел,
- танков — 11 068 ед,
- боевых бронированных машин — 23 071 (+2) ед,
- артиллерийских систем — 31 025 (+43) ед,
- РСЗО — 1452 ед,
- средств ПВО — 1203 ед,
- самолетов — 421 ед
- вертолетов — 340 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 49 374 (+178) ед,
- крылатых ракет — 3552 (+1) ед,
- кораблей/катеров — 28 ед,
- подводных лодок — 1 ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 57 159 (+135) ед,
- специальной техники — 3935 ед.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 257-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Читайте такжеВзрыв в Николаеве: разрушены дома, возник пожар
Источник: Генштаб ВСУ
Связанные темы:
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.