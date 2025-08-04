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Евгения Мороз, редактор ленты новостей
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Австрийский суд разрешил Нафтогазу взыскать с РФ более 120 млн евро активов

Нафтогаз
Фото: Depositphotos

Группа Нафтогаз получила разрешение Районного суда Вены на принудительное исполнение арбитражного решения против России (Крымское решение) на сумму более $5 млрд.

Об этом сообщил председатель правления НАК Нафтогаз Сергей Корецкий.

Суд в Вене разрешил Нафтогазу взыскать с РФ более $5 млрд: что известно

Суд разрешил наложить обременение на более 20 объектов недвижимости, принадлежащих РФ на территории Австрии, с последующей продажей через аукцион. Общая стоимость этих активов превышает €120 млн.

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В компании отмечают, что аналогичные процессы продолжаются и в других странах.

— Очередной практический шаг на пути к взысканию с России более $5 млрд за незаконно захваченные активы Группы Нафтогаз в Крыму. Аналогичные действия продолжаются и в других юрисдикциях. Россия заплатит за все. Рано или поздно, — подчеркнул глава правления НАК Нафтогаз Украины Сергей Корецкий.

Интересы компании в Австрии представляет юридическая фирма DORDA. Команду возглавляют партнер Александр Карл и главный юрист Роберт Кеймельмайр при поддержке Терезы Стингл.

Напомним, НАК Нафтогаз Украины заключила первое соглашение о закупке природного газа из Азербайджана с компанией SOCAR Energy Ukraine, входящей в Группу SOCAR.

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