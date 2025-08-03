Покупать нефть у РФ неприемлемо: США обвинили Индию в финансировании войны в Украине

В аппарате президента США открыто обвинили Индию в финансировании войны в Украине, заявив, что страна активно покупает нефть у Кремля.

США назвали неприемлемым покупку Индией нефти у РФ

В эфире одного из американских телеканалов заместитель руководителя аппарата президента США Стивен Миллер заявил, что США считают неприемлемым, что Индия покупает российскую нефть, пишет издание Reuters.

– Он (Дональд Трамп, – Ред.) очень четко сказал, что для Индии неприемлемо продолжать финансировать эту войну, покупая нефть у России… Люди будут шокированы, узнав, что Индия фактически связана с Китаем в закупке российской нефти. Это впечатляющий факт, — сказал он.

Как отмечает издание, критика со стороны Миллера стала самой острой из всего, что администрация президента США говорила об Индии.

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В частности, сам Миллер — не просто один из самых влиятельных помощников Трампа, но и заместитель руководителя аппарата Белого дома. Поэтому его слова имеют гораздо большее значение, чем критика от других чиновников.

Напомним, что ранее американская газета The New York Times писала, что, несмотря на угрозы санкциями со стороны президента США Дональда Трампа, в Индии намерены продолжать покупать дешевую российскую нефть.

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