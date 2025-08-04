На Волчанском направлении воюют наемники из Китая, стран Азии и Африки — Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил об участии иностранных наемников в боевых действиях на Волчанском направлении.

Глава государства сообщил об этом после общения с военными 17 отдельного мотопехотного батальона 57 отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко.

Иностранные наемники воюют против ВСУ

По словам президента, военные на позициях фиксируют привлечение наемников из ряда стран, в частности Китая, Таджикистана, Узбекистана, Пакистана, а также африканских государств.

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— Говорили с командирами о ситуации на передовой, обороне Волчанска, динамике боев. Отдельно подняли вопрос обеспечения дронами и их применения, рекрутинга и прямого финансирования бригад. Воины на этом направлении фиксируют участие в войне наемников из Китая, Таджикистана, Узбекистана, Пакистана и стран Африки. Будем реагировать, — написал Зеленский в Telegram.

Во время поездки в Харьковскую область президент также наградил украинских защитников государственными наградами.

— Для меня честь — быть здесь. Спасибо за то, что боретесь, воюете, служите своему государству, украинскому народу и поддерживаете друг друга, — отметил он.

В рамках визита глава государства посетил военных, которые проходят лечение и реабилитацию в одном из медицинских учреждений региона.

Он вручил им ордена За мужество III степени и медали За военную службу Украине.

Президент выразил благодарность боевым медикам, которые ухаживают за ранеными бойцами, и наградил их медалями За военную службу Украине и За спасенную жизнь.

Зеленский также ознакомился с работой мобильного полевого госпиталя, который ранее использовался на передовой, а сейчас подключен к медицинскому учреждению для усиления возможностей лечения.

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