Пока экономика РФ ослабла: заставят ли США Китай и Индию не покупать российскую нефть

28 июля президент США Дональд Трамп пообещал сократить 50-дневный срок, который он дал кремлевскому диктатору Владимиру Путину на урегулирование войны России в Украине. По словам Трампа, он оставит Путину 10-12 дней.

Факты тижня разбирались, как санкционная бомба США ударит по России и смогут ли Соединенные Штаты подтолкнуть Китай и Индию отказаться от российской нефти.

Встреча Путина и Лукашенко

1 августа на российском острове Валаам, что к северу от Санкт-Петербурга, встретились самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко и Путин.

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В своем заявлении журналистам кремлевский диктатор заявил, что условия для перемирия в Украине остаются неизменными: отказ от вступления в НАТО, нейтральный статус и вывод украинских войск из четырех областей за пределы их административных границ.

Бывший посол Украины во Франции Олег Шамшур считает, что эта встреча Путина и Лукашенко, которая, на первый взгляд, выглядела непринужденной, на самом деле не случайно состоялась в такой форме.

— Два ублюдка посидели на скамейке, о чем-то поговорили. Он (Путин) также показал: Ну, вот вы меня пытаетесь запугать, а я не боюсь. Вот если хотите, то я вам скажу еще раз (о целях в войне, — Ред.), — подчеркнул Олег Шамшур.

Можно считать, что слова Путина во время встречи с Лукашенко были первым ответом на ультиматум Трампа.

— Нет смысла ждать. Это были 50 дней, сейчас будет 10-12 дней. Я хотел быть щедрым, но мы просто не видим никакого прогресса, — заявил Дональд Трамп в Вашингтоне.

Санкции против РФ

По мнению Олега Шамшура, если вводить экономические санкции, то нужно именно сейчас, когда российская экономика в плохом состоянии.

Хотя санкции и направлены на Россию, но основной удар приходится на тех, кто покупает у нее товары, прежде всего нефть. А это в основном Индия и Китай.

Для Вашингтона и Пекина пошлины – это гораздо более широкое представление о том, как будет выглядеть мировой порядок в следующие 20-30 лет.

Россия хочет использовать этот момент и сесть за этот стол переговоров третьей. А в будущем это будет означать, что Москва может претендовать на распределение влияния в мире.

Сюрпризы для России

На сокращение срока ультиматума Дональда Трампа отреагировал угрозами председатель Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Однако и Трамп не замедлил с ответом.

— Скажите Медведеву, неудачному президенту России, который до сих пор думает, что он президент, следить за словами. Он заходит на очень опасную территорию! — написал Трамп в соцсети.

Заместитель директора аналитического центра Политика Артем Бронжуков считает, что ответ американского президента на слова Медведева является хорошим знаком для Украины.

— Это Моська, которая лает на слона. Но в то же время проблема в том, что слон настолько самовлюблен, что не пропускает все это рычание со стороны придворного кремлевского шута, и Трамп на это отвечает. Для Украины это прекрасно, — говорит Артем Бронжуков.

Медведев в своих угрозах всегда все сводит к стратегическому ядерному оружию.

По словам основателя и председателя правления Института мировой политики Виктора Шлинчака, в Белом доме хорошо понимают, что у Медведева на языке, то у Путина в голове.

Однако Трамп не замедлил с ответом и отправил две атомные подводные лодки в сторону России.

Введет ли Трамп 100-процентные пошлины против РФ

1 августа вступили в силу 25-процентные американские таможенные тарифы на импорт из Индии. Стоит отметить, что Индия – крупнейший покупатель российской нефти, транспортируемой по морю. Агентство Reuters сообщает, что индийские нефтеперерабатывающие заводы остановили закупки российской нефти.

Экс-посол Украины во Франции Олег Шамшур говорит, что Индия является той страной, которая ищет баланс.

— Она живет под угрозой агрессивного Китая, и ей нужен партнер. И этот партнер — это Запад. Это прежде всего Соединенные Штаты. И здесь есть совпадение желания и интересов, — объясняет Олег Шамшур.

Напомним, что ЕС обязался экспортировать в ближайшие три года энергоносителей из США на $750 млрд. Эксперты видят в этом подготовку к переговорам с Китаем и психологическое давление на Москву.

После этого россияне сразу побежали к своему старшему товарищу в Пекин, где российский министр иностранных дел Сергей Лавров уговаривал и выпрашивал гарантии, что Китай поддержит Россию, говорит Артем Бронжуков.

Китайское сопротивление

Сейчас США и Китай ведут переговоры о продлении торгового перемирия еще на 90 дней. В то же время Пекин отказывается подчиниться требованиям Вашингтона не покупать российскую нефть.

— Последние встречи не дают большого оптимизма и надежды, что Китай сегодня готов надавить на Россию и каким-то образом посодействовать тому, чтобы война закончилась, — считает Шлинчак.

В то же время Китай также не готов сейчас поставлять в Россию определенные виды вооружений или определенные виды товаров, которые могут нести двойное назначение.

Когда истечет срок ультиматума Трампа, то здесь возможны два варианта развития событий: первый — Трамп попытается ускорить переговоры с Китаем, чтобы он давил на Россию; второй – Трамп сначала заключит соглашения с менее упрямыми игроками, такими как Индия и страны Персидского залива, а затем перейдет к Китаю, ослабив его переговорные позиции и запугав Путина.

Открытым остается вопрос, сработает ли этот замысел Дональда Трампа. Китай уже показал, что готов действовать в ответ.

Если это произойдет, то конфликт между Китаем и США может выйти на совершенно новый уровень – вроде холодной войны между Соединенными Штатами и СССР.

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