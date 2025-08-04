Пожар в пекарне Кривого Рога: есть погибшие

В Покровском районе Кривого Рога днем 4 августа произошел масштабный пожар на предприятии, которое производит выпечку для супермаркетов, пекарен и булочных.

Об этом сообщают ГСЧС Украины и Суспильне.

Пожар в пекарне Кривого Рога: что известно

Огонь вспыхнул в одноэтажном производственном здании.

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По информации ГСЧС, в результате возгорания погибли три человека. Пожар охватил площадь около 1000 кв. м.

По состоянию на 13:30 тушение продолжается. На месте работают более 30 спасателей и 12 единиц техники. Причины возгорания устанавливаются.

Напомним, во Львове возник пожар в гостинице Власта площадью около 300 квадратных метров.

По предварительным данным, возгорание возникло на девятом этаже гостиничного комплекса.

В результате инцидента пострадали шесть человек, среди которых двое детей. Все пострадавшие были госпитализированы в Первое медицинское объединение Львова с легкими травмами.

Также в результате взрывов в Одессе сегодня наибольший удар понесла территория известного радиорынка, где в результате попадания вражеского беспилотника вспыхнул масштабный пожар.

Кроме радиорынка в Одессе серьезный пожар возник в недействующем общежитии, где также пришлось привлекать значительные силы и средства для тушения.

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