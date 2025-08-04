Присвоили культурное наследие Украины: Зеленский ввел санкции против музеев РФ

Президент Владимир Зеленский ввел новые санкции против руководства ведущих российских музеев за их участие в незаконном присвоении украинского культурного наследия с временно оккупированных территорий Украины.

Соответствующий указ датирован 3 августа.

Похищение украинских культурных ценностей: кого коснутся санкции

Новые антироссийские санкции включают в себя 15 руководителей российских музеев, которые организуют присвоение украинских культурных ценностей, проводят выставки, прославляющие российскую агрессию, а также пытаются интегрировать в российскую систему захваченные украинские музеи.

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В частности, в санкционный список попали:

Государственный Бородинский военно-исторический музей-заповедник;

Российский этнографический музей;

Государственный музей-заповедник Петергоф;

Музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина;

Музеи-заповедники Куликово поле; Остров-град Свияжск и Тархани;

Центральный музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева;

Оренбургский областной музей изобразительных искусств;

Чувашский национальный музей;

Музей-усадьба Л.М. Толстого Ясная Поляна и др.

Часть лиц также входят в состав руководящих органов Союза музеев РФ, российской президиума ICOM и общественных структур, которые способствуют продвижению оккупационной культурной политики РФ.

Эти лица попали в санкционный список из-за того, что организуют незаконный учет украинских культурных ценностей в российском государственном каталоге музейного фонда, посещали ТО территории Украины лично и участвуют в мероприятиях, созданных для легитимизации оккупационного режима, в частности через проекты российской индоктринации детей и молодежи.

Также отмечается, что некоторые из этих лиц публично продвигают нарративы, которыми либо оправдывают, либо отрицают российскую вооруженную агрессию против Украины.

– Речь идет не только о фактическом вывозе или учете музейных ценностей, но и о попытке полного стирания украинской культурной идентичности. Мы активно работаем над тем, чтобы государство-агрессор было привлечено к ответственности, – прокомментировала закон и.о. Министра культуры и стратегических коммуникаций Украины Татьяна Бережная.

Напомним, такая система работает со стороны РФ еще с 2014 года – тогда ее оттачивали на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской областей и Крыма.

Таким образом россияне пытаются нормализовать оккупацию, распространяют пропаганду и дезинформацию.

Какие последствия будут иметь новые санкции

Украинский национальный комитет указывает, что по состоянию на март 2025 года в открытом государственном каталоге музейного фонда России уже зафиксировали информацию о 39 украинских музеях, расположенных на временно оккупированных после 2022 года территориях.

Минкульт сравнил, что в августе 2024 года таких музеев было всего шесть, что свидетельствует о том, что политика культурного присвоения интенсивно разворачивается.

Там отмечают, что такие действия являются прямым нарушением Гаагской конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта (1954).

– Вместо обеспечения охраны культурного наследия на оккупированных территориях, Российская Федерация официально присваивает музейные коллекции и учреждения, используя их в пропагандистских целях, – подчеркнули в министерстве.

Эти санкции помогут не допустить избрания отдельных представителей России в руководящие органы Международного совета музеев.

Так, на Генассамблее ICOM, которая состоится в ноябре 2025 года в Дубае, баллотируются Артем Силкин и Галина Алексеева, однако теперь они включены в санкционный список.

В дальнейшем это поможет продвинуть вопрос введения аналогичных санкций на уровне ЕС. В Минкульте ожидают, что это создаст важный прецедент и поставит под сомнение дальнейшее участие представителей государства-агрессора, причастных к культурному мародерству, в международных процессах. В частности, речь идет о мероприятиях и выборах в руководящие органы авторитетных культурных институтов.

Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины подчеркивает, что четкая позиция Украины по защите музейной сферы имеет особое значение.

Ведь противодействие использованию украинской культуры для пропаганды и похищения культурных ценностей является “одним из главных инструментов укрепления национальной безопасности и формирования широкой международной солидарности на долгосрочную перспективу”.

Источник: указ президента, заява Министерства культуры и стратегических комуникаций

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