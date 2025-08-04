РФ охотится на гражданских вдоль всей линии фронта, нужны санкции — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российская армия намеренно убивает мирных жителей и даже медиков-спасателей по всей линии фронта.

Об этом говорится в сообщении президента в Telegram.

Россия систематически атакует гражданское население и спасателей

В своем обращении украинский лидер подробно описал жестокие методы ведения войны российскими войсками.

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По его словам, убийства людей и детей, а также преднамеренные удары FPV-дронами по спасателям и медикам, прибывающим на помощь после атак, стали типичными для каждого города или общины в зоне досягаемости российских беспилотников.

— Россия охотится на гражданских вдоль всей линии фронта. Убийства людей. Убийства детей. Умышленные удары FPV по спасателям и медикам, приезжающим на помощь после атак, — отметил Зеленский.

Зеленский подчеркнул, что российская армия «просто убивает все живое», систематически нарушая все нормы международного гуманитарного права.

Подобная тактика применяется оккупантами не эпизодически, а как часть продуманной стратегии терроризирования украинского населения.

Президент обратился к международным партнерам с призывом усилить давление на Москву через введение вторичных санкций.

— Мир имеет достаточно силы, чтобы остановить это и защитить людей. Каждый день промедления приводит к потере наших людей, — заявил Владимир Зеленский.

В частности, он подчеркнул необходимость ограничений на торговлю российскими энергоносителями и банковским сектором РФ.

Украинский лидер также подчеркнул важность быстрой реализации всех договоренностей по усилению защиты Украины, согласованных с международными партнерами.

Он подчеркнул, что каждый день промедления приводит к новым потерям среди украинского народа.

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