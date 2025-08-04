Суд осудил двух агенток ГРУ, которые шпионили за позициями ВСУ на Покровском направлении

Суд назначил сроки заключения еще двум агентам российской военной разведки, разоблаченным СБУ в Донецкой области.

Об этом сообщили в службе безопасности Украины.

Суд вынес приговор информаторам, которые корректировали огонь по ВСУ: что известно

Женщины передавали оккупантам данные о позициях украинских военных в Покровском направлении, корректировали вражеский огонь и помогали готовить удары по силам обороны.

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По данным следствия, объектами их шпионажа были координаты укрепрайонов, систем ПВО, артиллерийских позиций и складов ВСУ. Полученную информацию российские войска использовали для ударов управляемыми авиабомбами, дронами и ракетами.

Одна из агенток пыталась установить места расположения подразделений радиоэлектронной борьбы, после чего сбежала в Днепропетровскую область, но была задержана СБУ. Ее приговорили к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Другая действовала по заданию сотрудника центра спецназначения ГРУ Сенеж и собирала данные о перемещении колонн бронетехники Сил обороны. Ее задержали в феврале 2024 года, а с учетом сотрудничества со следствием назначили 13 лет заключения с конфискацией имущества.

Обе женщины признаны виновными по ч. 2 ст. 111 (государственная измена в условиях военного положения) и ч. 7 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) УК Украины. Расследование проводили сотрудники СБУ в Донецкой и Луганской областях под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры.

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