Потери врага на 4 августа: ВСУ ликвидировали 1 010 оккупантов и уничтожили 28 артсистем

За прошедшие сутки на фронте Силы обороны ликвидировали не менее 1 010 российских оккупантов.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

Кроме того, наши воины уничтожили восемь вражеских боевых бронированных машин и 28 артиллерийских систем. Защитники неба сбили 77 дронов и одну ракету.

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личного состава – около 1 057 140 (+1 010);

танков – 11 069 (+1);

боевых бронированных машин – 23 079 (+8);

артиллерийских систем – 31 053 (+28);

РСЗО – 1 452;

средств ПВО – 1 203;

самолетов – 421;

вертолетов – 340;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 49 451 (+77);

крылатых ракет – 3553 (+1);

кораблей / катеров – 28;

подводных лодок – 1;

автомобильной техники и автоцистерн – 57 244 (+85);

специальной техники – 3935.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 258-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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