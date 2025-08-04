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Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
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Потери врага на 4 августа: ВСУ ликвидировали 1 010 оккупантов и уничтожили 28 артсистем

Знищена техніка Росії
Фото: Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки на фронте Силы обороны ликвидировали не менее 1 010 российских оккупантов.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

Кроме того, наши воины уничтожили восемь вражеских боевых бронированных машин и 28 артиллерийских систем. Защитники неба сбили 77 дронов и одну ракету.

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Потери врага на 4 августа

  • личного состава – около 1 057 140 (+1 010);
  • танков – 11 069 (+1);
  • боевых бронированных машин – 23 079 (+8);
  • артиллерийских систем – 31 053 (+28);
  • РСЗО – 1 452;
  • средств ПВО – 1 203;
  • самолетов – 421;
  • вертолетов – 340;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 49 451 (+77);
  • крылатых ракет – 3553 (+1);
  • кораблей / катеров – 28;
  • подводных лодок – 1;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 57 244 (+85);
  • специальной техники – 3935.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 258-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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Генштаб

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