Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
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Потери врага на 4 августа: ВСУ ликвидировали 1 010 оккупантов и уничтожили 28 артсистем
За прошедшие сутки на фронте Силы обороны ликвидировали не менее 1 010 российских оккупантов.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.
Кроме того, наши воины уничтожили восемь вражеских боевых бронированных машин и 28 артиллерийских систем. Защитники неба сбили 77 дронов и одну ракету.
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Потери врага на 4 августа
- личного состава – около 1 057 140 (+1 010);
- танков – 11 069 (+1);
- боевых бронированных машин – 23 079 (+8);
- артиллерийских систем – 31 053 (+28);
- РСЗО – 1 452;
- средств ПВО – 1 203;
- самолетов – 421;
- вертолетов – 340;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 49 451 (+77);
- крылатых ракет – 3553 (+1);
- кораблей / катеров – 28;
- подводных лодок – 1;
- автомобильной техники и автоцистерн – 57 244 (+85);
- специальной техники – 3935.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 258-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
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