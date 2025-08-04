Завтра созываю Ставку: Зеленский о откровенном разговоре с бригадами в Харьковской области

Президент Украины Владимир Зеленский созовет Ставку верховного главнокомандующего во вторник, 5 августа, на которой обсудят все услышанное от воинов в Харьковской области.

Об этом заявил глава государства в вечернем видеообращении 4 августа по итогам визита на Харьковщину.

Зеленский о поездке в Харьков и область

— Сегодня — Харьков, Харьковщина, очень сильные люди. Сначала — боевые бригады. Волчанское направление, 57 бригада. Далее — позиции 92 отдельной штурмовой бригады. Очень эффективные бригады. Спасибо вам, воины, за каждого уничтоженного оккупанта, — заявил Зеленский.

Президент наградил украинских воинов в Харьковской области государственными наградами.

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— В обеих бригадах очень откровенно поговорили. О том, как уже работают важные решения, которые были приняты, в частности о прямом финансировании для бригад — прежде всего на дроны, — объяснил глава государства.

По мнению Зеленского, сейчас очень важно дать больше возможностей бригадам самостоятельно, по актуальным потребностям и своему выбору, покупать пикапы и другие необходимые средства.

— Завтра созываю Ставку. Обсудим там все, что сегодня услышали от наших военных, — подчеркнул президент.

К сожалению, в Украине до сих пор много юридических сложностей и бюрократии. Однако Киев будет пытаться все упрощать и давать больше возможностей украинским бригадам, обратил внимание Зеленский.

В то же время будут развивать контракты в армии, чтобы их можно было расширить, в частности на основе опыта контрактов 18-24.

Президент уже говорил с главой области и города о дополнительной финансовой поддержке для бригад в Харьковской области, которые выполняют боевые задачи.

— Это то, о чем мы говорили с парнями сегодня в 57 бригаде. Конечно, есть вещи, которые оставим непубличными, то, о чем говорили с комбатантами. Но тоже попробуем все это реализовать, — подчеркнул Зеленский.

По мнению президента, важно, что в Харькове сегодня пообщались с украинскими общинами, представителями бизнеса, школ, вузов.

Он поблагодарил всех за работу в Харькове, ради Харькова и всей нашей Украины.

Зеленский подчеркнул, что государство будет и в дальнейшем поддерживать города и общины восточной части Украины.

В частности, это касается специальных условий для бизнеса на прифронтовых и приграничных территориях, чтобы сохранить рабочие места и украинское производство, подчеркнул президент.

— Много нюансов. Мы уже обсудили это с премьер-министром Юлией Свириденко. Ожидаю доклад о программе действий для приграничных территорий, — утверждает Зеленский.

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