РФ атаковала Украину Искандером и 46 дронами: как отработала ПВО

В ночь на 5 августа (с 19:00 4 августа) российский враг запустил по Украине баллистическую ракету и 46 ударных дронов типа Shahed и беспилотников-имитаторов.

Об этом говорится в сводке командования Воздушных сил ВСУ.

Воздушная атака на Украину 5 августа

Так, враг запускал дроны из следующих направлений: Курска, Брянска, Орла, Приморско-Ахтарска. Баллистической ракетой Искандер-М россияне атаковали из Брянской области.

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Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:00 5 августа противовоздушная оборона сбила и подавила 29 российских дронов-камикадзе типа Shahed и имитаторов различных типов на севере и востоке страны.

Зафиксировано попадание 17 беспилотников на востоке Украины и баллистической ракеты. Также зафиксировано падение сбитых дронов в трех локациях на южном и северо-восточном направлениях.

Напомним, что вчера утром россияне баллистической ракетой Кинжал атаковали город Староконстантинов в Хмельницкой области.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 259-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Воздушные силы ВСУ

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