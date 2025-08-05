РФ охотится на людей, чтобы запугать прифронтовые города: Зеленский о ночной атаке

В ночь на 5 августа (с 19.00 4 августа) РФ ударила по Украине баллистикой и почти полусотней БпЛА, большая часть из которых — российско-иранские Шахеды.

Хотя украинские защитники смогли сбить значительное количество дронов, были зафиксированы попадания.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

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Подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям продолжают работать в Лозовой на Харьковщине.

Российские войска выпустили более 25 Шахедов по гражданской инфраструктуре. Пострадала железная дорога: депо и вокзал.

— Из-за ударов один человек погиб. Мои соболезнования семье и близким. Еще десять человек пострадали, среди них два ребенка. Всем помогают, — отметил президент.

По его словам, под обстрелами этой ночью находились также Запорожская, Одесская и Сумская области.

В селе Беленькое Запорожского района оккупанты атаковали людей с помощью FPV-дронов, в результате чего два человека получили ранения.

Российская армия продолжает свою тактику запугивания прифронтовых городов и общин.

— Вновь российская армия охотится за людьми, чтобы запугать прифронтовые города и общины. Мир сейчас видит, что санкции против России и вторичные санкции против всех, кто помогает ей наживаться на нефти, могут сработать, если будут достаточно сильными. Поэтому давление надо усиливать, и это, безусловно, будет работать для мира, — отметил Зеленский.

Он поблагодарил Соединенные Штаты, европейских партнеров, страны большой семерки и всех, кто готов на решительные шаги.

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