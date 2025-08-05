Россия планирует создать 10 новых дивизий до конца года, 2 уже созданы — Сырский

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский провел совещание по итогам деятельности войска в июле, который стал одним из самых напряженных месяцев на фронте.

Об этом Главком сообщил на своей странице в Facebook.

Главнокомандующий ВСУ сообщил об успехах и потерях врага в июле

На востоке российские войска пытались наступать почти по всей линии боевого соприкосновения, используя тактику тысячи порезов — атаки небольшими штурмовыми группами.

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Самой сложной оставалась ситуация на Покровском, Добропольском и Новопавловском направлениях. В то же время на Северослобожанском направлении украинские войска достигли успехов в освобождении территорий Сумской области и продолжают боевые действия на территории Курской области РФ.

В ответ на активизацию обстрелов россиянами тыловых городов и гражданской инфраструктуры, Украина усилила противовоздушную оборону и нарастила применение дронов-перехватчиков.

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Заметные результаты в июле принесли и средства DeepStrike: были поражены десятки объектов военно-промышленного комплекса противника. Украинские беспилотники и другие средства уничтожили склады шахедов, военные аэродромы, полигоны, а также оборонные, электромеханические, химические и нефтеперерабатывающие заводы РФ, существенно снизив производственные возможности ее ВПК.

Благодаря совершенствованию системы управления БПЛА второй месяц подряд растет эффективность уничтожения противника, что позволяет еще больше поддерживать пехоту на передовой.

За месяц российские потери составили более 33,2 тысячи военных, что на 800 больше, чем в июне. В то же время враг ежемесячно пополняет свои силы на около 9 тысяч человек и планирует сформировать до конца года 10 новых дивизий, две из которых уже созданы.

В связи с этим Украина продолжит мобилизационные мероприятия, повышение уровня боевой подготовки и развитие беспилотной компоненты армии. Продолжается корпусная реформа: большинство новых армейских корпусов уже получили определенные участки ответственности и комплекты войск.

Во время совещания также обсудили подготовку личного состава, логистику, ремонт техники, строительство фортификаций и обеспечение правопорядка в войсках. Отдельное внимание уделили безопасности военных в учебных центрах и на полигонах.

Сырский поблагодарил украинских воинов за стойкость и профессионализм и предупредил, что август тоже будет тяжелым, ведь враг будет усиливать давление.

— Наша задача — не дать ему достичь своих целей. И мы это сделаем, — подчеркнул он.

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