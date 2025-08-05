Сколько территории Украина потеряла в июле: статистика от DeepState

По данным аналитиков DeepState, российские войска продолжают удерживать темпы наступления.

Сколько территории потеряла Украина в июле, читайте в нашем материале.

Сколько территории Украины оккупировано в июле 2025 года

По данным DeepState, в июле было оккупировано 564 квадратных километра территории Украины. По сравнению с июнем, объемы оккупированной территории остались практически неизменными, ведь разница в пределах статистической погрешности.

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Аналитики провели сравнение интенсивности штурмовых действий российской армии с количеством захваченных территорий на разных направлениях.

Сколько территории Россия оккупировала в июле на разных направлениях:

Новопавловское направление — 34% от всех оккупированных территорий, при этом только 12% от общего количества штурмов.

Покровское направление — 22% оккупированных территорий, 35% штурмовых действий.

Лиманское направление — 12% территорий, 15% атак.

Харьковское направление (включая Купянское) — 9% территорий и 9% атак.

Торецкое — 5% территорий, 5% штурмов.

Северское — 4% территорий, 4% штурмов.

Запорожское — 3% территорий, 1,3% атак.

Сумское — 0% территорий, несмотря на 11% штурмовых действий.

Сколько территории оккупировала РФ в июле и на каких участках самое интенсивное наступление

Цифры свидетельствуют о разной интенсивности наступления на разных участках фронта. Наиболее затратными для врага оказались Покровское и Сумское направления, ведь там российским войскам приходилось проводить больше атак, чтобы достичь результата.

В то же время Новопавловское направление остается самым опасным. Именно там агрессор с меньшими усилиями достигает наибольшей эффективности. На других участках прослеживается почти прямая пропорциональность между количеством штурмов и занятых территорий, что стало неожиданным даже для аналитиков.

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