В дронах, которыми РФ атакует Украину, обнаружили компоненты из Индии: что говорят в ОП

В российских ударных дронах, в частности речь идет о Шахедах и Геранях, обнаружили индийские комплектующие.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в своем Telegram-канале.

В российских дронах комплектующие из Индии

– К сожалению, в российских ударных дронах обнаруживаем индийские комплектующие. Это дроны, которые используются на фронте и против гражданских, в частности — Шахед/Герань, — написал Ермак.

Руководитель ОП заявил, что необходимо лишить россиян возможностей получать комплектующие из других стран и остановить убийства украинцев.

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Он добавил, что покупка российских энергоресурсов является финансированием войны, что не способствует миру.

К своему сообщению он прикрепил материал издания Hindustan Times, в котором говорится, что Украина подняла вопрос о том, что комплектующие, изготовленные или собранные фирмами в Индии, были обнаружены на беспилотниках иранской разработки, которые используются ВС РФ.

Украинские дипломаты подняли этот вопрос на встрече со спецпредставителем ЕС по санкциям Дэвидом О’Салливаном в середине июля.

Согласно документам, с которыми ознакомилось издание, расследование в Украине установило, что электронные комплектующие компаний Vishay Intertechnology и Aura Semiconductor, собранные или изготовленные в Индии, были использованы Россией в производстве БпЛА Shahed-136.

Журналисты отмечают, что документы содержали подробную информацию и изображения конкретных комплектующих.

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