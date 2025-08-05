В Киеве подозреваемый в преступлении пустил газ и взорвал квартиру, ранен полицейский

В Дарницком районе Киева подозреваемый в совершении преступления мужчина устроил взрыв в собственной квартире, пустив газ. Инцидент произошел 5 августа.

Об этом сообщила полиция Киева.

Взрыв в Дарницком районе Киева: что известно

По предварительным данным, взрыв произошел во время работы правоохранителей на месте происшествия. Пострадали сам подозреваемый и один из полицейских. Обоих доставили в медучреждения, где им оказывают помощь.

Сейчас смотрят

Жителей дома вовремя эвакуировали, благодаря чему удалось избежать жертв. В полиции пока не уточняют, в чем именно подозревают мужчину, обещая обнародовать подробности позже.

По информации ГСЧС, всего в результате взрыва пострадали четыре человека: двое госпитализированы, еще двоим помощь оказали на месте. После взрыва в квартире возник пожар, который оперативно ликвидировали спасатели.

Напомним, в Покровском районе Кривого Рога днем 4 августа произошел масштабный пожар на предприятии, которое производит выпечку для супермаркетов, пекарен и булочных.

По информации ГСЧС, в результате возгорания погибли три человека. Пожар охватил площадь около 1 000 кв. м.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.