Украина готова производить дроны совместно с Японией — Сибига

Украина готова с совместному с Японией производству беспилотных летательных аппаратов.

Об этом в интервью японскому изданию заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Какие дроны Украина может производить вместе с Японией

По словам Андрея Сибиги, во время войны со страной-агрессором Россией Украина получила огромный опыт в производстве дронов и БпЛА. Поэтому сотрудничество между Киевом и Токио может быть взаимовыгодным.

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— Сейчас мы являемся мировыми лидерами в производстве дронов… Мы готовы поделиться с Японией нашим опытом и сотрудничать, например в производстве дронов, – заявил министр.

Ссылаясь на строгие ограничения Японии по передаче вооружений, закрепленные в ее Конституции, Сибига отметил, что сотрудничество в сфере дронов может охватывать широкий спектр — от аграрного назначения до разведывательных технологий.

Напомним, что во время первого украинско-японского форума, посвященного содействию экономическому восстановлению Украины, было подписано 29 соглашений о сотрудничестве.

Среди ключевых договоренностей – трехсторонняя декларация между ЮНИДО, Министерствами экономики Японии и Украины по зеленому промышленному обновлению с передачей технологий и созданием новых предприятий совместно с японским частным сектором.

Организаторами форума выступили Министерство экономики, торговли и промышленности Японии и Министерство экономики Украины с участием Японской организации внешней торговли (JETRO).

В мероприятии приняли участие представители правительств, ведущих организаций и бизнеса обеих стран.

Источник: Kyodo News

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