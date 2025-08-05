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Верховная Рада IX созыва: депутатский состав в 2025 году

Верховна рада
Фото: УНИАН

Выборы в Верховную Раду IX созыва состоялись в 2019 году. Какое количество народных избранников входит сейчас в состав Рады — читайте в материале Фактов ICTV.

Сколько депутатов в Украине в 2025 году

По данным, размещенным на сайте Верховной Рады, 5 августа 2025 года в Верховной Раде насчитывается 397 депутатов. Депутатский корпус поделен между несколькими ключевыми фракциями и группами. По состоянию на 5 августа 2025 года, самой большой силой, которая имеет решающий вес в принятии решений, остается фракция политической партии Слуга Народа, насчитывающая аж 231 депутата.

Рядом с ней действуют и меньшие, но влиятельные фракции. Европейская Солидарность является второй по численности фракцией, в ее состав входит 27 депутатов. Вслед за ней идет Всеукраинское объединение Батькивщина, которое насчитывает 25 членов. Фракция Голос представлена 19 депутатами, которые также активно участвуют в парламентских процессах.

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Кроме фракций, в парламенте существуют и депутатские группы, которые формируются для реализации общих интересов и целей. По данным, группа Платформа за жизнь и мир состоит из 21 депутата, а группа ДОВЕРИЕ из 19. Партия За будущее и Восстановление Украины, имеют по 17 членов каждая.

21 народный депутат Украины не входят в состав какой-либо фракции.

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Источник: Верховная Рада

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