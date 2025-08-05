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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
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Потери врага на 5 августа: ликвидировано еще 1 120 оккупантов и 28 артсистем

російський танк
Фото: Генштаб ВСУ

Потери врага на 5 августа 2025 года — сводка Генштаба ВСУ.

По последней информации, Силы обороны Украины за сутки ликвидировали 1 120 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 259-е сутки полномасштабной войны составляют 1 058 260 убитыми и ранеными.

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Потери врага на 5 августа 2025

  • личного состава – около 1 058 260 (+1 120) человек;
  • танков – 11071 (+2);
  • боевых бронированных машин – 23 091 (+12);
  • артиллерийских систем – 31 081 (+28);
  • РСЗО – 1452;
  • средств ПВО – 1203;
  • самолетов – 421;
  • вертолетов – 340;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 49 620 (+169);
  • крылатых ракет – 3 555 (+2);
  • кораблей/катеров – 28;
  • подводных лодок – 1;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 57 337 (+93);
  • специальной техники – 3 935.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 259-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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Война в УкраинеПотери РФГенеральный штаб Украины
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