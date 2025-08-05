Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
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Потери врага на 5 августа: ликвидировано еще 1 120 оккупантов и 28 артсистем
Потери врага на 5 августа 2025 года — сводка Генштаба ВСУ.
По последней информации, Силы обороны Украины за сутки ликвидировали 1 120 российских оккупантов.
Общие потери личного состава армии РФ на 1 259-е сутки полномасштабной войны составляют 1 058 260 убитыми и ранеными.
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Потери врага на 5 августа 2025
- личного состава – около 1 058 260 (+1 120) человек;
- танков – 11071 (+2);
- боевых бронированных машин – 23 091 (+12);
- артиллерийских систем – 31 081 (+28);
- РСЗО – 1452;
- средств ПВО – 1203;
- самолетов – 421;
- вертолетов – 340;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 49 620 (+169);
- крылатых ракет – 3 555 (+2);
- кораблей/катеров – 28;
- подводных лодок – 1;
- автомобильной техники и автоцистерн – 57 337 (+93);
- специальной техники – 3 935.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 259-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
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