Заявления будут в ближайшее время: посол США в НАТО об оружии для Украины

Сразу несколько стран в ближайшее время могут объявить о выделении денег на закупку американского оружия для Украины.

Об этом заявил посол США в НАТО Мэтью Уитакер, пишет Reuters.

Закупка оружия для других стран

По словам Мэтью Уитакера, Нидерланды стали первой страной, которая воспользовалась новым механизмом НАТО для финансирования поставок американского оружия Украине. Однако в ближайшее время к инициативе присоединятся и другие страны.

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– Мы двигаемся как можно скорее, – говорит Уитакер.

Он отметил, что поставки США по новому механизму начнутся очень быстро.

– Я думаю, что мы увидим, что это будет двигаться очень быстро, безусловно, (поставки будут, — Ред.) в ближайшие недели, но некоторые даже раньше. Нидерланды – только первые из многих. Вы увидите ряд объявлений в ближайшие недели, — сказал посол США при НАТО.

Напомним, что вчера Нидерланды заявили о выделении Украине 500 млн евро для усиления противовоздушной обороны, в частности на ракеты и оборудование для систем ПВО Patriot.

Механизм поддержки Украины, запущенный США и странами НАТО, будет работать по инициативе Prioritized Ukraine Requirements List (PURL). Он направлен на ускорение поставок Украине критически важного вооружения и оборонных систем, которые в больших объемах могут быть предоставлены США.

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